"La atención primaria es el patrimonio sanitario más importante que tenemos los ciudadanos. Hoy nos concentramos para defenderla". Son palabras de Manuel Lubary, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la C.Valenciana (CAVE-COVA) que se ha concentrado hoy junto a los principales sindicatos para reivindicar "la necesidad de fortaleces la sanidad pública".

A la concentración han asistido UGT y CC OO, además de representantes de la Plataforma Salvemos la Atención Primaria y con la adhesión de cincuenta organizaciones de la sociedad civil. Durante la lectura del manifiesto han reiterado que "la atención primaria sigue en estado crítico" tras la pandemia de coronavirus. Las manifestaciones se han repetido en distintas ciudades de España.

Las plataformas reclaman cuatro puntos. En primer lugar, amentar el presupuesto dedicado a la atención primaria, algo a lo que la Conselleria de Sanidad en realidad ya se ha comprometido en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 presentado por la consellera Ana Barceló en enero de este año. Pero como recordaron los sindicatos "hay que estar ojo a vizor y presionar desde la calle, porque muchas veces estas promesas quedan en nada".

En segundo lugar, como remarco Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, "pedimos una reorganización. Que no sea solo gastar más sino aprender a gastar mejor". Y por ahí pasa la tercera propuesta de los sindicatos, que es "dar una mayor autonomía a los centros de salud para que puedan moverse y tomar decisiones. Creemos que eso ayudará a agilizar la atención al ciudadano", reclama Sáez.

"La pandemia ha evidenciado que la atención primaria es donde más se ha sufrido. Los ciudadanos han tenido una pérdida de calidad que es evidente", dicen los manifestantes

La cuarta y última, como recordó la secretaria general de CCOO PV, Ana García, es que "queremos potenciar los consejos de salud de zona que ya se están formando en muchos lugares, y reivindicar el papel del ciudadano en estos instrumentos tan necesarios".

Atasco y cansancio

No es desconocido que la pandemia fue un golpe muy duro para la atención primaria, primera línea de acción frente al virus. Ahora, cuando la covid parece que se 'gripaliza' y remite "pedimos volver a estar en el primer plano de la agenda política", dice Labury.

"La pandemia se frenó pero aún no hemos sido capaces de volver a la normalidad de las consultas presenciales. Estamos muy de acuerdo con las medidas de Marco Estratégico, pero pedimos celeridad y eficacia", reclamaron los sanitarios. "Como confederación de vecinos queremos que los centros de salud abran los consejos de zona porque la ciudadanía tiene mucho que decir e iniciativas que plantear a las sanidad pública", reclamó CAVE COVA.

"Ahora es momento de revertir los recortes que hemos estado sufriendo todos estos años", reivindican

En síntesis, los sindicatos piden al Gobierno central y autonómico "que cumpla sus compromisos", reclama Ana García. "Antes de la pandemia la atención primaria ya tenía muchas deficiencias, ahora pedimos que se invierta más, para poder cubrir las necesidades de la ciudadanía y las plantillas", reivindica.

"Sin una atención primaria potente la sanidad decae", fue una de las consignas que lanzaron las plataformas durante la concentración, que alertaron de que "la precariedad en las plantillas ha aumentado desde la pandemia y queremos estar en las prioridades de gestión, la situación no admite demora", sentenciaron.

Aunque aseguraron que "no rechazamos los avances tecnológicos", los manifestantes han reivindicado que "ya es hora de volver a la presencialidad, algo que no hemos conseguido desde que empezó a remitir la pandemia". "Hay personas mayores o enfermos crónicos que no pueden conformarse con una consulta telemática, necesitan que estemos ahí, atendiéndoles", reclamaron los sanitarios.

"La pandemia ha puesto en evidencia que la atención primaria es donde más se ha sufrido. Los ciudadanos han tenido una pérdida de calidad en el servicio que es evidente, hay una deficiencia notoria. Así que lo que queremos dar es un mensaje a los poderes públicos para mejorarlos", reclama García, de CC OO.

Aunque la conselleraia se ha comprometido con una inversión fuerte, los sindicatos siguen presionando en la calle. "Ahora es momento de revertir los recortes que hemos estado sufriendo todos estos años y apostar de verdad por la atención primaria, porque si no tenemos centros de salud fuertes, la sanidad entera decae", sentenciaron.

Peor que antes de la covid

La protesta programada para hoy ha generado roces entre los principales grupos políticos valencianos. El portavoz del PP en Les Corts, Juan Zaplana, ha criticado que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “dé por liquidada la pandemia mientras la Atención Primaria está peor que antes del Covid”. Además ha señalado que la Atención Primaria “es la gran olvidada del tripartito valenciano. Durante la pandemia se cerraron muchos consultorios y se pasó de la atención presencial a la telefónica y en lugar de ir recobrando la normalidad nos encontramos ahora con citas a 15 días, con falta de personal, saturación de consultas y ausencia de medios”.

Por contra, la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez, ha afeado “la hipocresía del Partido Popular al hablar de nuestra Sanidad” y ha afirmado que “quieren dar lecciones cuando lo único que hicieron por la Sanidad pública valenciana fue enterrarla”. Así se ha manifestado Martínez tras las declaraciones de Zaplana, a quien ha recordado que “somos la cuarta autonomía que más destina a la Atención Primaria y desde 2015 la plantilla de sanitarios ha aumentado un 10% respecto a la etapa en la que su partido gobernaba, hasta llegar a los 65.894 profesionales”.