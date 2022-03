El repunte de nuevos contagios por las Fallas se traslada a los hospitales

El (esperado) repunte de nuevos casos de covid-19 por culpa de las Fallas ha empezado a dejarse notar en los hospitales. El impacto en número de pacientes hospitalizados por o con covid-19 por ahora es limitado. Según los datos de la Conselleria de Sanidad hay 451 personas ingresadas con o por covid cuando el viernes había 437, pero sí es significativo el hecho de que este sea el primer repunte en más de dos meses. El rebrote de casos de covid no se ha dejado notar todavía en las UCI, que acogen a los pacientes de mayor gravedad pero si suben los ingresados en planta es cuestión de tiempo que los casos más graves empiecen a subir.

El, por ahora, pequeño repunte en hospitalizaciones era esperable después de que la circulación del coronavirus se haya intensificado en cuestión de una semana. Si el pasado viernes se registraron 10.781 nuevos contagios, casi el triple que el viernes anterior, ayer se notificaron 9.321, casi triplicando también los casos del pasado martes. El rebrote se concentra, sobre todo, en las zonas donde se han celebrado las fiestas josefinas: tres de cada cuatro nuevos contagios son en la provincia de Valencia.

La incidencia se dispara y sube 200 puntos en una semana

Con estas dos nuevas subidas, desde el pasado martes con las fiestas recién acabadas hasta ayer, la incidencia ha subido casi doscientos puntos, un 66 %, hasta los 495 casos por 100.000 habitantes superando de nuevo la media española. El rebote suponer haber retrocedido a la situación de circulación del virus que se tenía a principios del mes de marzo pero con peores perspectivas ya que la incidencia a 7 días, sobre la que ayer informó el Ministerio, está en 322 casos por 100.000 habitantes, por encima de la mitad de la IA a 14 días, síntoma de que el repunte no va a hacer más que recrudecerse.

Según los datos de Sanidad, desde el pasado viernes se han notificado otras 10 muertes por covid (todas de los últimos 7 días menos una de febrero). Se trata de cinco mujeres de entre 65 y 93 años y cinco hombres, de entre 65 y 90 años. Con estas 10 muertes, la cifra total de fallecidos en pandemia se eleva a 9.162 personas.

Si empeoran los hospitales, volverán los aislamientos

El repunte de ingresados que deja la resaca fallera llega en un momento en el que todas las miradas están puestas en estos índices de ocupación hospitalaria, ya que son los que van a marcar, a partir de ahora, si se da marcha atrás al nuevo periodo de "gripalización" de la covid que se acaba de estrenar "olvidando" la tasa de circulación del virus. Esta es la primera semana en la que, en la C. Valenciana y en el resto de España, ya no se hacen pruebas de coronavirus de forma individualizada y no se van a dictar aislamientos para los positivos. El control se va a centrar solo en los mayores de 60 años y personas vulnerables.

Este cambio en el tratamiento de la pandemia supondrá que también cambie la forma de seguir la pandemia en cifras. Es de esperar que a partir de ahora tanto ministerio como conselleria dejen de contabilizar el global de nuevos casos, para centrarse solo en la incidencia del virus en personas mayores y en si los casos graves están llegando y ocupando los hospitales y sobre estos parámetros decidir si se puede mantener esta nueva forma de abordar la pandemia, sin aislamientos para las personas sin riesgo y síntomas leves.

Al respecto, el investigador de Fisabio, Salvador Peiró, confía en que los contagiados, en ausencia de la obligación de aislarse, cumplan con las mínimas medidas de precaución que ha recomendado el ministerio: utilizar la mascarilla, reducir sus interacciones sociales y, sobre todo, evitar el contacto con personas mayores y población vulnerable en general. "Dejamos de basar el control de la covid en normas obligatorias para toda la población a basarlo en comportamientos individuales. Por eso, nos interesa dar mucha información. Tenemos que conseguir que las personas que tengan síntomas respiratorios, tengan o no pruebas positivas de coronavirus, hagan estas tres cosas", ha señalado Peiró en declaraciones a E. Press.