Aunque la pandemia de coronavirus no ha acabado, y los datos de contagiados y de personas en los hospitales siguen dando cuenta de ello, España le dice adiós mañana a uno de sus grandes símbolos: las mascarillas. Justo 700 días después de la primera orden ministerial que la hizo obligatoria, España se despide de la obligatoriedad del tapabocas en interiores (ya no lo era en exteriores) aunque con matices.

Las mascarillas se seguirán viendo, al menos en esta primera fase de relajación de la medida que nos ha acompañado durante 23 meses, ya que hay tres grandes excepciones donde seguirán siendo obligatorias: centros y establecimientos sanitarios, todo tipo de transporte público y centros sociosanitarios, tal como ya se había adelantado.

La cuestión de si las empresas obligarán a sus trabajadores o no a llevarla sigue quedando en manos de los servicios de prevención de riesgos laborales aunque, según ha recalcado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "con carácter general no es obligatoria en el ámbito laboral". Aún así, la gran mayoría de industrias, comercios y empresas aún no han tomado una decisión al respecto.

Ha sido ella la encargada de dar el detalle de cómo quedará la ley que regula el uso del "elemento más simbólico" de esta pandemia tras la aprobación este martes del nuevo real decreto por parte del Consejo de Ministros. "Tras dos años de pandemia es un día importante. Vamos superando etapas", anunciaba la ministra que justificaba el paso dado en la alta cobertura vacunal de la que, ahora mismo, puede presumir España. El 92 % de los mayores de 12 años tienen la pauta completa, son 39 millones de personas.

Donde sí es obligatorio llevarla

Así, y tal como se había anunciado ya, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en los entornos sanitarios. La deberán llevar todos aquellos que trabajen, visiten, estén ingresados o sean clientes de un centro, servicio o establecimiento sanitario. Aquí entran desde los entornos obvios como hospitales, centros de salud, clínicas dentales o centros de diálisis o de transfusión de sangre hasta otros servicios o establecimientos sanitarios como farmacias, ópticas, ortopedias o establecimientos de audioprótesis, todo catalogados como tales en el RD 1277/2003. Las personas hospitalizadas podrán prescindir de ellas en las habitaciones.

Será obligatorio llevarlas también en clínicas dentales u ópticas

En los centros sociosanitarios (residencias de mayores y de discapacidad), las mascarillas como hasta ahora seguirán siendo obligatorias para trabajadores o visitantes en las zonas comunes pero no para los internos. Para ellos ya no son obligatorias desde el mes de junio del 2021.

El tercer gran grupo de espacios cerrados donde aún se deberá llevar la mascarilla sí o sí será en los transportes públicos de todo tipo, ya sea en aviones, trenes, transporte por cable, autobuses o en barcos, aunque aquí se podrá prescindir de ella si hay distancia mínima, según ha apuntado la ministra. Eso sí, solo se exigirá cuando se esté dentro del transporte pero no cuando se acceda a la estación o se esté en los andenes.

Sin obligación pero sí recomendación

El que para el resto de interiores de ser obligatorio el tapabocas no significa, para la ministra, que nos tengamos que olvidar de esta medida básica de prevención que en estos meses ha sido fundamental para cortar la transmisión del coronavirus pero también la de otros virus respiratorios. Darias ha recordado que otro de los vectores importantes del real decreto que se publica y entra en vigor mañana es el "uso responsable" de las mascarillas.

Primero para todas las personas consideradas vulnerables (mayores, embarazadas, personas de riesgo) pero también para las personas en general en ciertas situaciones, desde eventos multitudinarios o aglomeraciones hasta a reuniones privadas con familia o amigos donde haya alguien de riesgo. "Seguirá entre nosotros como un elemento más de protección a los vulnerables", ha recordado Darias.

Donde no se va a pedir su uso "en ningún caso" es en el ámbito escolar, algo que ha reiterado la ministra en varias ocasiones aunque los trabajadores de riesgo o vulnerables sí deberán hacer un uso responsable.

En el trabajo, a juicio de riesgos laborales

La intervención de Darias no ha arrojado demasiada luz, sin embargo, sobre uno de los puntos que más incertidumbre ha generado desde que hace dos semanas se conocieran las recomendaciones del grupo de expertos de la Ponencia de Alertas para dar el paso: ¿qué hacer en los puestos de trabajo?

Ya en ese borrador se hablaba de que serían los servicios de prevención de riesgos laborales los que tenían que decir qué hacer dependiendo de espacio de trabajo, distancia entre empleados, ventilación... etc. Darias, que reconoció que este apartado había suscitado "interés", aseguró que el Real Decreto mantenía que los servicios de riesgos laborales establecerían las medidas preventivas, entre ellas las mascarillas si así lo decidían tras hacer una evaluación de riesgos. Con todo, inició su intervención en este apartado insistiendo en que "con carácter general" el uso de la mascarilla en el trabajo "no es obligatorio".

Esta indeterminación ha suscitado que la gran mayoría de empresas e industrias estén esperando a ver publicado el Real Decreto para tomar una decisión aunque parecía ya asumido que la "heterogeneidad" iba a ser la norma ya que cada empresa tenía unas condiciones diferentes y también podría prevalecer ahora el miedo a tener más contagios. De las pocas empresas que ya tienen definido un abordaje están El Corte Inglés.

La firma ya ha notificado a sus más de 80.000 trabajadores en España que solo se le exigirá trabajar con mascarilla a quien esté manipulando alimentos o sirviendo a clientes (por ejemplo en cafetería) y a quién haga trabajos de maquillaje o composturas. También se pedirá que se atienda con cubrebocas a los clientes que lleguen con ella puesta.

Desde Hosbec, la patronal de las empresas hoteleras y turísticas de la C. Valenciana van a diseñar una guía de recomendaciones para sus asociados, bastante en la línea de la decisión tomada por El Corte Inglés: "Prudencia en esta primera etapa y mascarilla en los trabajos de riesgo como en cafeterías, catering cerrados... etc".