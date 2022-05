La conversación entre Marcos Benavent y Alfonso Rus en la que el primero cuenta dinero y que ha quedado como un icono para los anales de la corrupción -«tres mil, quatre mil, cinc mil... Dos milions de peles»- quedó ayer ratificada junto al resto de grabaciones por la persona que hizo de mensajero para que acabaran ante la Fiscalía Anticorrupción.

El exsuegro de Marcos Benavent Mariano López ratificó la veracidad de las grabaciones que dieron pie al caso Taula, en el juicio de la pieza de Thematica Events que se retomó ayer con la declaración de testigos. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado su declaración como testigo en esta causa (está investigado en otras dos) tras el cambio de versión y de abogado de Benavent, el pasado mes de octubre.

El yonqui del dinero declaró en el Juzgado de Instrucción 18 y al inicio del juicio de la pieza de Thematica que él grababa las conversaciones de las prácticas corruptas y después las «editaba» o manipulaba junto a su entonces suegro, Mariano López.

En su intento por tumbar las pruebas con las que arrancó el caso Taula, Benavent aseguró que «provocaba» las conversaciones de forma «malintencionada» para hablar sobre las presuntas prácticas corruptas. Y que al editarlas y manipularlas cortaba las partes menos interesantes o detalles que devaluaban la posible implicación de sus interlocutores.

En su declaración de ayer como testigo, Mariano López confirmó que Benavent llegó a comentarle que «grababa a gente, pero no me dijo a quien, ni qué grababa. Como era mi yerno, iba a mi casa de campo, él estaba por allí y utilizaba el ordenador».

El empresario de Xàtiva, ya jubilado, no descubrió las grabaciones hasta «el año 2013 o 2014», cuando Benavent ya se había separado de su hija en 2009, mientras organizaba los archivos de su ordenador. Al encontrar los archivos sonoros, el empresario de Xàtiva asegura que «escuché algunas, para saber qué era, pero no todas». De esta manera pudo identificar a Benavent, Alfonso Rus, exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, y Emilio Llopis, exalcalde de Genovés y jefe de gabinete de Rus en la institución provincial.

Según su versión, comunicó estos hechos a la Fiscalía Anticorrupción. «El fiscal me requirió para que aportara las grabaciones en el ‘pendrive’ y en el ordenador de mi casa y así lo hice. Soy el primero que ha colaborado desinteresadamente desde el minuto uno», defendió.

«No las manipulé»

Al ser interrogado sobre si manipuló los audios que dieron pie al caso Taula, Mariano López se mostró firme. «Por supuesto que no. Además no tengo conocimientos de informática. No he tocado para nada las grabaciones. Y cuando las aporté a la Fiscalía, ya lo declaré en su momento, ya dije que no estaban manipuladas, no he manipulado nunca, nunca las grabaciones», aseguró vehemente en respuesta a los abogados de defensas que dudan de la veracidad de los archivos. También confirmó que se quedó con una copia de las grabaciones «y la guardé ante notario por si acaso, ocurriera cualquier cosa», confirmó.

La exconcejala de Cultura de València Mayrén Beneyto declara que el contrato del Bibliobús ya estaba previsto por la fallecida Maria José Alcón

En el juicio también declaró como testigo una desmemoriada Mayrén Beneyto, exconcejala de Cultura, por los contratos del Bibliobús con Thematica Events y otras mercantiles de su órbita. Beneyto, contra quien no se pudo seguir la causa porque los hechos habían prescrito para ella, aseguró que el contrato estaba previsto por María José Alcón. «Así estaba estipulado y no iba a romper con ello. Sabía que era buena acción, digo yo... Pero no recuerdo nada más que el autobusito».