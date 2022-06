El alemán Heiko Galmbacher inició el pasado 26 de mayo un viaje de 1.700 kilómetros en bicicleta que le ha llevado desde Múnich, localidad en la que reside, a València, y en el que ha logrado recaudar 10.000 euros para la investigación contra el cáncer infantil. Poco después de la una de este mediodía, Heiko llegaba a la plaza del Ayuntamiento de València tras una larga travesía que ha dividido en siete etapas y en las que, según ha contado, ha recorrido entre 260 y 270 kilómetros diarios, salvo este último día en el que ha recorrido 125 kilómetros hasta llegar a la capital valenciana.

De la mano de la Fundación Alemana Contra el Cáncer Infantil y la Asociación Española Contra el Cáncer Valencia, este delegado comercial de la empresa valenciana Andreu World en Alemania decidió iniciar una ruta solidaria hasta València, en la que ha pasado también por Suiza y Francia.

"Estoy muy feliz y muy cansado"

"Estoy muy feliz y muy cansado", ha asegurado Heiko Galmbacher, quien ha explicado que es la tercera vez que está en esta ciudad, y se ha mostrado "muy contento" de haber logrado el reto de recaudar 10.000 euros, que serán destinados para financiar diferentes proyectos de la Fundación Alemana contra el Cáncer Infantil.

La portavoz de Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Socorro Maldonado, ha celebrado la llegada de Heiko y ha señalado que gracias al dinero que ha recaudado se van a conseguir "muchísimos adelantos" en la lucha contra el cáncer, sobre todo en el infantil. "La lucha no debe parar, no debe haber fronteras y hay que seguir investigando", ha manifestado Maldonado, quien ha destacado que toda ayuda es necesaria y espera que "algún día, ojalá no muy lejano", se pueda acabar "con esta lacra" que es el cáncer.

El objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer es que en 2030 haya una supervivencia del 70 %

La portavoz de la AECC ha asegurado que este tipo de iniciativas favorece mucho la labor de esta asociación, cuyo objetivo es que en 2030 haya una supervivencia del 70 % de los cánceres y está segura de que gracias a todos lo van a conseguir. El ciclista ha sido recibido en la plaza del ayuntamiento por el alcalde, Joan Ribó, y varios concejales.

Ribó ha felicitado a este ciclista alemán porque, "además de defender los valores de la práctica deportiva con su reto, ha conseguido hacer un llamamiento para implicar a la ciudadanía en un proyecto solidario y concienciar sobre el valor de la investigación".