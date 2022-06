Varios hospitales preparan más espacio covid ante el repunte de contagios

La nueva oleada de casos positivos de covid-19 que está viviendo la Comunitat Valenciana, de la que no se tienen registros exactos tras adoptar la nueva estrategia de gripalización, ya se está dejando notar en los hospitales. Los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad el martes así lo atestiguan: si el viernes pasado había 702 personas ingresadas con y por covid, el martes la cifra había subido un 28,9 % hasta los 905 ingresados. La cifra no pone en compromiso la capacidad hospitalaria (el parque de camas en toda la C. Valenciana roza las 10.000 camas) pero sí supone un toque de atención y pone en alerta sobre lo que puede venir: no había tantos hospitalizados por y con covid desde finales de febrero, cuando se estaba de bajada de la sexta ola, en la que se alcanzó un pico de 1.912 camas ocupadas por covid.

De hecho, algunos centros ya han ampliado la reserva de espacio que tienen u optimizando la ha dedicado (doblando camas) ante la previsión de que puede seguir subiendo. Es el caso del hospital de Elx, donde tenían una sala con 15 habitaciones dobles y ahora van a reservar otras 30 camas más o el Hospital de Torrevieja, entre otros, donde están "doblando" habitaciones para poder acoger a más pacientes, según las informaciones del sindicato Comisiones Obreras. La "evolución" más contagiosa de ómicron Aunque sin datos oficiales sobre su circulación, los expertos tienen claro que los linajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron del coronavirus están detrás de este repunte de casos: son más contagiosos que el resto de linajes ómicron que estaban circulando y eso que ómicron ya era más contagiosa que delta y todas las variantes anteriores. Además "tienen más capacidad de escape" frente a la protección que da las vacunas para evitar la infección y también frente a la "protección" que da haberse infectado previamente, por lo que hay mucha gente que aunque ha pasado hace poco la covid puede haberse reinfectado. "Afortunadamente, los casos no son mucho más graves", explica el epidemiólogo e investigador de Fisabio, Salvador Peiró, lo que va a ser determinante para saber cómo de estresados van a estar los hospitales de seguir este repunte. "No tenemos manera de saber con exactitud lo que está pasando porque ni siquiera en mayores de 60 años se están registrando todos los positivos, por lo que en otros sectores de edad, como en los jóvenes, la incidencia tiene que ser brutal", apunta Peiró. "En volumen de contagios debemos estar tan altos como a finales de enero", añade el experto. El hasta dónde afectará este repunte, sobre todo en peaje de recursos sanitarios y sobre todo de muertes, está por ver pero tanto los expertos como los responsables de la Conselleria de Sanidad ya están mirando a Portugal porque el país vecino ya "está de bajada" de esa séptima ola fantasma que ha sido "alta pero corta". Los sindicatos critican el plan de vacaciones de Sanidad: "insuficiente" y "tardío" En un momento delicado Aunque la gravedad sea menor, tal como advierten desde el Ministerio de Sanidad, "un aumento muy marcado de la incidencia podría suponer un número elevado de casos graves" y, por tanto de hospitalizaciones. El aumento de presión hospitalaria llega en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario, a las puertas del verano y de las vacaciones del personal. Esto supone que justo a partir de mañana viernes, 1 de julio, los centros de salud cerrarán por las tardes (por falta de médicos para mantener abiertas las agendas) y lo mismo sucederá en los hospitales, que cerrarán salas de hospitalización, unas 500 al mes en toda la C. Valenciana, según fuentes de la conselleria. En las puertas de Urgencias, la presión de la covid ya se está notando, con un aumento de atenciones y colapsos en algunos hospitales como en el Hospital General y el Clínico, ambos en València. "No se harán todos los contratos" Precisamente ayer, los sindicatos volvieron a criticar el plan de sustituciones y refuerzo presentado por la Conselleria de Sanidad este verano ya que consideran que pese a prever la contratación de 7.357 profesionales, con un presupuesto de 68 millones de euros, lo tardío de su desarrollo "va a hacer imposible que encuentren gente para todos los contratos", según explicaron ayer desde sindicatos como Comisiones Obreras o Satse. De hecho, por la mañana, en un encuentro entre directores generales y sindicatos y que abrió el conseller Miguel Mínguez, desde la conselleria reconocieron los problemas que estaban teniendo para encontrar a personal, sobre todo después de que se hiciera una contratación de 5.000 trabajadores para plazas estructurales en mayo. "Nos han dicho que algunos contratos han costado hasta 80 llamadas", explicaban desde los sindicatos.