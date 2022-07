El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha llamado a "orillar las diferencias" en el seno del gobierno valenciano que comparte el PSPV con Compromís y UP para sacar adelante un "buen" presupuesto en 2023 que aporte "seguridad y confianza" a los ciudadanos. Además, ha querido dejar claro que actualmente "no se da ninguna condición como para adelantar las elecciones" autonómicas.

En una entrevista con Europa Press, Puig ha reivindicado la estabilidad del gobierno del Botànic, que "se decía que iba a durar meses y ha durado años", y ha defendido que es "un acuerdo en base a lo que decidieron los ciudadanos en 2015 y 2019". "Vamos a ver qué deciden en 2023", ha aseverado.

Preguntado por la posibilidad de adelantar elecciones, como decidió en 2019 con el rechazo de Compromís, ha insistido en que la "gran" prioridad actual es ejecutar el presupuesto de este año y negociar el del próximo en base a la estabilidad, unas cuentas que den "garantía, confianza y seguridad a los inversores y al conjunto de actores públicos y privados".

"Desde luego, vamos a intentar continuar trabajando duramente por conseguir los objetivos que merece la Comunitat y no entra en la lógica del momento adelantar elecciones", ha recalcado.

De cara a la negociación de los presupuestos, durante los próximos meses en Les Corts, Puig ha asegurado que los socios comparten el objetivo de dar seguridad y confianza a la ciudadanía en una situación de "máxima dificultad", para lo que ve necesario "situar la causa común donde corresponde".

Ha prometido que trabajarán por lograr un "buen" presupuesto de recuperación social y económica que permita aumentar la creación de empleo, "que nadie salga de esta crisis quedando atrás" y acelerar procesos "absolutamente imprescindibles" como la digitalización o la transición energética. "Tenemos que acelerar esas transiciones pendientes", ha reivindicado.

La tasa turística, "ni solución ni problema"

Respecto a las discrepancias entre los socios, cuestionado por la tasa turística, Puig ha sostenido que este impuesto que se aplicará a partir de 2024 de forma voluntaria por cada ayuntamiento "es una cuestión absolutamente menor". "No es la gran solución ni el gran problema", ha subrayado, y ha pedido situar el debate "en la racionalidad y no en la confrontación estéril porque "la inmensa mayoría de ayuntamientos han dicho que no la van a aplicar".

Además, ha recordado que la tasa está pendiente del trámite parlamentario, donde "se puede mejorar porque a lo mejor hay subsectores en los que sí hay más consenso en su aplicación", y ha reiterado el compromiso del Consell con el turismo en programas como el Imserso o el Bono Viaje que se reeditará en 2023.

Respeto a Oltra

Por otro lado, sobre la posibilidad de que la exvicepresidenta Mónica Oltra pueda volver a la Generalitat o a ser candidata de Compromís si sale absuelta de su proceso judicial, Puig ha afirmado que le gustaría que tuviera "un resultado positivo, pero será la justicia quien lo determine".

"La relación es, ha sido y será de respeto", ha zanjado inquirido por si mantienen contacto actualmente, tras la dimisión de Oltra hace un mes al ser imputada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. También ha puesto en valor el papel de Aitana Mas como su sustituta en la portavocía del Consell y en la Conselleria de Igualdad, "una gran responsabilidad" para la que cree que tiene capacidad y trabaja "de una manera intensa".

En general, como balance de legislatura, Puig ha reiterado que todos los indicadores están mejor que cuando se inició el Botànic hace siete años a pesar de la pandemia y la crisis energética, "empezando por el empleo porque nunca han trabajado tantas personas en la Comunitat". "Sin triunfalismos --ha proclamado--, estamos mejor de lo que estábamos y estaremos mejor en los próximos años si somos capaces de poner en marcha procesos pendientes y acelerarlos".

Ha reconocido que ha sido una legislatura "muy anómala y de enorme dificultad" respecto a las previsiones de 2019, ya que antes de la pandemia pensaba que se podía "consolidar el renacimiento de la Comunitat después de 20 años de gobierno del PP". A pesar de ello ha asegurado que 2022 está siendo un año "extraordinariamente positivo para la reacción social y económica de la sociedad valenciana".

Es algo que ha ligado a las futuras inversiones de Volkswagen y Ford dentro de la concepción de la Comunitat como "tierra de oportunidades", por lo que se ha mostrado optimista respecto al futuro "no exento de incertidumbres".

"Nuestro petróleo es el sol"

En esta línea, el 'president' ha confiado en que 2023 será el año clave para el "despegue" de los proyectos beneficiados por los fondos europeos Next Generation, que ha definido como "un éxito europeo y español" y "una política de escudo común".

De cara al futuro se ha marcado como objetivo lograr que la Comunitat pueda ser "absolutamente soberana y autónoma energéticamente" en menos de una década. "Nuestro petróleo es el sol", ha proclamado, por lo que ha insistido en agilizar al máximo la implantación de energías renovables.

Y sobre el sector de la cerámica, de los más afectados por la crisis energética, Puig ha garantizado que el Consell complementará las ayudas del Estado en los subsectores que necesiten más apoyo y ha destacado la reciente alianza entre Iberdrola y bp para impulsar la infraestructura de recarga y el hidrógeno verde, un acuerdo del que forma parte el proyecto presentado por las dos empresas en Castellón.