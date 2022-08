Los partidos políticos han reaccionado con posiciones encontradas a las declaraciones de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, quien ha defendido esta mañana tras el pleno del Consell que el Gobierno ha de afrontar "con valentía" un debate sobre la prohibición de los 'bous al carrer'. Las manifestaciones se producen después de un verano que suma siete muertes hasta la fecha.

A nivel autonómico, los socialistas han defendido “la necesidad de poner siempre por encima de las tradiciones la seguridad y la vida de las personas”. Aunque también han señalado que “la celebración de estos festejos está dentro de legalidad y en la Comunitat Valenciana tenemos uno de los reglamentos más estrictos de nuestro país”, pero sin llegar a desdecir o enfrentarse con Mas.

Sin embargo, sí lo ha hecho el secretario general del PSPV de Castelló y alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, que se ha desmarcado de la que ha calificado como "opinión personal" de la vicepresidenta del Consell. "Nos situamos en la defensa férrea de esta tradición, es totalmente legal y se ha avanzado considerablemente en la protección del animal", ha dicho.

Mas (Compromís) ha hecho sus declaraciones desde la tribuna del Consell, como portavoz de este y tras la reunión plenaria del Ejecutivo valenciano. Y en ningún momento ha precisado que se manifestara a título personal, algo que suele evitar desde que ocupa la portavocía.

En palabras de Falomir, "el debate que debemos de abrir es de qué manera crear unos festejos más seguros y trabajar junto con las peñas y los voluntarios para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos que comportan los ‘bous al carrer’". El secretario general provincial se ha preguntado si Compromís va a prohibir los toros en Borriol, Betxí, Vistabella y Argelita, municipios donde gobierna. "Si están en contra de los festejos taurinos que lo dejan claro y que no engañen a la ciudadanía".

Por su parte, Compromís insiste en que los municipios cuentan con autonomía propia para analizar su realidad sociológica y la demanda que hay de estos festejos. No obstante, el diputado Carles Esteve, se muestra más partidario de promocionar "otro tipo de tradiciones más inclusivas", sin animales. Esteve ha recordado que en lo que va de año ha habido ya siete muertes, más de 300 heridos y 15 expedientes por presencia de menores de 16 años en los recintos. "Son razones de suficiente profundidad", a su juicio, para repensar esta normativa, algo que "no va por si es dura o no, sino por si es eficiente o no".

Pilar Lima, síndica de Podem, se ha manifestado de la siguiente manera: "Hay que plantearse reducir estos acontecimientos incomprensibles que maltratan a los animales, hay alternativas para festejar". En la formación morada creen que hay que compatibilizar la diversión con la seguridad y con un trato respetuoso de los animales.

El PP se mantiene en la misma línea expresada durante los últimos días de "respeto y cumplimiento de la ley". Sin entrar en más polémicas y conflictos. En el partido se muestran "enormemente respetuosos con los municipios de la Comunitat Valenciana que celebran tradicionalmente toros en sus fiestas". Una postura compartida por Ciudadanos, "hay que tener en cuenta el arraigo histórico que estos festejos tienen en muchos municipios valencianos y el impacto económico y social que suponen".