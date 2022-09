Una encuesta del PSPV proyecta una victoria ajustada de la izquierda

Año de nieves, año de bienes; año electoral... año de encuestas. Y de momento estas reflejan una máxima igualdad entre bloques, aunque con una ligera ventaja para la izquierda, lo que le permitiría al Botànic continuar cuatro años más en el poder tras las elecciones de mayo. Eso sí, esta vez lo harían solo PSPV y Compromís, sin necesidad de Unides Podem, que se quedaría sin representación en las Corts.

Son los datos de un sondeo encargado por el PSPV a principios de verano y cuyo análisis centró la habitual reunión de preparación del nuevo curso de Ximo Puig y su núcleo duro en Morella. Los números del estudio dejan en buen lugar a los socialistas, que seguirían siendo la formación más votada, con siete puntos más que en 2019 (un 31 %) y entre 7 y 9 escaños extra (34-36), lo que permitiría al bloque de izquierdas amarrar el Consell aunque por la mínima, evidenciando la igualdad existente.

El sondeo muestra la fotografía de un parlamento con cuatro partidos, a diferencia de los seis actuales. De las Corts desaparecerían tanto Cs como Unides Podem, al no llegar al 5 % de los votos. Esta concentración de escaños entre menos formaciones incrementa la importancia de ser primera fuerza, una posición de la que se beneficiaría el PSPV, que consigue absorber la pérdida de voto de Compromís y Unides Podem y desequilibrar la balanza hacia la izquierda.

Pero el contexto siempre importa, especialmente en materia demoscópica. La encuesta se realizó en la primera quincena de julio, cuando el viento soplaba de cara para el Botànic. Mónica Oltra había dimitido pocos días antes tras ser imputada por su gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada por su departamento y la arrolladora victoria del PP en Andalucía todavía coleaba. Destaca así la resiliencia de Compromís pese a la reciente pérdida de su gran referente. La coalición conseguiría contener daños y seguiría siendo clave para reeditar un gobierno de izquierdas, lo que supondría un espaldarazo para la sucesora de Oltra, Aitana Mas. La heredera consigue ser la tercera más conocida por la ciudadanía y la segunda mejor valorada. Con todo, Compromís se dejaría en torno a un 4 % de votos y entre uno y tres escaños.

En el otro bloque se constata que el efecto Feijóo alcanza también territorio valenciano tras las andaluzas y daría alas a las aspiraciones de Carlos Mazón, que con un 25,9 % de sufragios mejoraría en casi seis puntos y 15 diputados el último resultado de Isabel Bonig. El PP es la formación que más crecería. La encuesta plantea un escenario similar al 19-J, con los populares creciendo a costa de un Ciudadanos en descomposición y logrando contener a la ultraderecha.

Sin embargo, el efecto presidencial que en Andalucía favoreció al PP beneficiaría en este caso a Puig, que sale reforzado del estudio interno socialista. Es el líder más valorado (5,39) —y el único que aprueba— y es conocido por el 97 % de los encuestados. Pese al avance de los populares, Mazón necesitaría el apoyo de la ultraderecha en todos los escenarios para poder gobernar. Vox seguiría obteniendo en torno al 10% de votos, como hace 4 años, y entre 10 y 12 diputados.

Dos partidos en la cuerda floja

Cs no es el único partido al que la encuesta sitúa en serio peligro de no llegar al umbral del 5 % delos votos. También quedaría fuera Unides Podem, marca a la que el sondeo otorga un 3,8 % de apoyos, la mitad que cuatro años atrás. No obstante, el margen de error de 3,7 puntos de la encuesta (con una muestra de 706 entrevistas) podría abrir la puerta a acercarse a ese mínimo.

Entre los problemas de los morados estaría la falta de conocimiento de su posible candidato, el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, al que solo reconocen uno de cada diez entrevistados. Sin embargo, todavíano está definido cómo podría llegar a presentarse este espacio. Lograr articular un bloque de la izquierda alternativa que cuente con Compromís podría ayudar a salvar los muebles.