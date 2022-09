La Confederación de ampa Gonzalo Anaya, que representa a más de 1.000 asociaciones de padres y madres de toda la Comunitat Valenciana, ha presentado hoy sus reclamaciones de cara al nuevo curso educativo que comienza el próximo lunes en todos los niveles.

Lo han hecho este jueves, cuando la Conselleria de Educación planteó iniciar las clases, pero la fecha posteriormente fue modificada el 12 de septiembre, para disgusto de las familias, que critican que no se les consultó el cambio respecto al día pactado.

Entre otras cosas, Rubén Pacheco, presidente de la confederación ha explicado a las puertas de la conselleria que este es "un curso escolar importante", por la aplicación de la nueva ley, la Lomloe. "Esperamos que no se trate, una vez más, de un texto que no va más allá. Introduce cambios sustanciales en el sistema educativo, pero sin una administración pública y sin actores educativos que se lo crean y hagan todo los esfuerzos posibles para que se aplique, no irá a ningún sitio", advierte. "Queremos que la Lomloe se aplique y vaya más allá, esperamos que se hagan todos los esfuerzos posibles", ha afirmado.

Sobre los datos del curso, Pacheco ha reconocido que las ratios se han reducido -como contó ayer la conselleria-, pero no es suficiente. En concreto, la consellera Raquel Tamarit explicó ayer que la ratio se queda en 19,4 alumnos en Infantil y Primaria y 26,6 en Secundaria y, de media, el sistema educativo tiene un maestro por cada 12 escolares y un profesor por cada 10 estudiantes. "La conselleria da la media y es así, pero la realidad es que hay aulas con 20 en Primaria y con 30 en Secundaria", ha reconocido el presidente de la Gonzalo Anaya.

Así, piden la "bajada general de ratios en las aulas públicas". "Medidas como la reducción del número de alumnos por aula puede favorecer, junto con la codocencia, la individualización de los aprendizajes", apuntan.

Por otro lado, las ampa también demandan una mayor estabilidad de las plantillas docentes, sobre todo para ‘fijar las plazas’ en las comarcas del sur o en el interior, donde “es difícil cubrir algunas plazas y la fluctuación perjudica al alumnado, que lo sufre”. A las familias les preocupa que ese alumnado tenga menos calidad educativa que el del resto de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, también reclaman más inclusión educativa -”dotando a las plantillas de profesionales especializados que puedan hacer seguimientos”-; “mejorar la enseñanza plurilingüe”; la universalización del toda la enseñanza infantil; “comedores escolares saludables y sostenibles”; la eliminación de los conciertos educativos; y actividades extraescolares “de calidad”, tanto en los centros con jornada partida como jornada continua.

"En la jornada continua, una cosa es lo que dicen los proyectos y otra es lo que después se aplica con el paso del tiempo o de forma inmediata. Tiene que haber un control exhaustivo para que eso se cumpla y no siempre es así; en muchos casos nos encontramos actividades extraescolares que no alcanzan la calidad y son un 'aparcadero' para que los niños pasen el tiempo entre el comedor y la salida, por ejemplo, viendo películas".

Debate de los ámbitos

Sobre la situación que se ha generado en relación a los ámbitos en 1º de ESO, Pacheco lo ha calificado de “grandísima decepción y tristeza”. “Iba a ser el primer curso en varios años que podía empezar con normalidad, sin tanta conflictividad y los ámbitos han supuesto un trastorno que no debería haber sido necesario en este curso”.

Las ampa están a favor de esta organización que ha generado tanta división y crispación entre el profesorado, y esperan “el cambio metodológico que los ámbitos suponen se asiente”. “Vamos a promover investigaciones y a movilizar recursos para evaluar su aplicación, para poner sobre la mesa lo positivo y lo negativo”, ha detallado.

Finalmente, después de la suspensión de la obligatoriedad de los ámbitos por el TSJCV y que los claustros y consejos escolares hayan votado a contrarreloj, el 81 % de institutos han decidido mantener este curso la organización y los horarios que ya habían preparado en 1º de ESO.

Infraestructuras educativas

Sobre las infraestructuras escolares, Rubén Pacheco ha incluido entre las prioridades, que el Plan Edificant se amplíe y pide también “hacer sostenibles las infraestructuras educativas y que estén plenamente adaptadas a la necesidad reales de los sistemas educativos”.

Sobre los barracones, afirma que "se van eliminando, pero queda alguno", como el CEIP Santo Ángel de la Guarda de València. "Son de carácter temporal, pero es que la temporalidad en algunos casos se alarga demasiado tiempo, por las cuestiones de carácter administrativo o burocrático que puedan ser, pero al final quienes lo sufren son los alumnos", ha apuntado.

"Continuamos teniendo barracones, es evidente y cierto que se van reduciendo de manera exponencial, pero hay y se tienen que eliminar y se tienen que hacer todos los esfuerzos para que la burocracia y la administración estén al servicio de soluciones esos problemas de la manera más ágil posible".