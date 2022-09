Gabriela Bravo y Carmen Calvo urgen a adaptar el poder judicial a la sociedad feminista

"En un momento dado aceptamos separar la igualdad formal y la igualdad material en dos para ir ganando libertades paso a paso. Pero eso no deja de ser una trampa. No hay más igualdad que la igualdad y a día de hoy ni siquiera hemos conseguido la formal, porque todavía nos enfrentamos a un poder judicial que destila machismo social y patriarcado estructural".

En estos términos se expresó la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, durante su primera intervención en el Diálogo con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo moderado por la periodista Julia Ruiz en el VI Feminario València: 'Mujer, Feminismo y Democracia', organizado por el área de Igualdad de la Diputación de Valencia.

Una opinión que refrendó la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que añadió que "en la estructura del Estado, uno de los poderes, el judicial, no está respondiendo a los patrones que una sociedad feminista debería incorporar. Dictando sentencias alejadas de ese paradigma feminista al que hay que aspirar".

Así, ambas recordaron que "el feminismo no es un añadido a la democracia, sino que esta no se entiende ni se sostiene sin el movimiento feminista".

Por eso, reclaman afianzar este paradigma en cada texto legislativo y judicial del Estado. Empezando por la Constitución. En este sentido, ambas pidieron incluir en la Carta Magna la igualdad entre hombres y mujeres como "principio rector obligatorio de legislación".

"La Constitución solo habla de las mujeres para discriminarla en la línea de sucesión al trono y en referencia al matrimonio"

"No hay igualdad pese a las leyes y artículos de la Constitución. Después de 44 años y 169 artículos, el texto más importante y en el que se basa la sociedad, solo habla en dos ocasiones de las mujeres. Una, en su título segundo para discriminarla en su línea sucesoria al trono y la segunda, en el artículo 39 para hablar del matrimonio. No hay más", criticó la mandataria valenciana.

En contra de la Ley Trans

Durante el diálogo, también se abordaron temas de actualidad como la Ley Trans y la prostitución. En relación a la propuesta de la norma estatal que propone el Ministerio de Igualdad, tanto Bravo como Calvo cargaron contra ella. "El patriarcado se recicla y se blanquea incluso con apariencia de libertades y moderneces", dijo Calvo en relación a la norma. "El patriarcado siempre trata de definirnos y transformarnos y ahora que la mujer está participando, se vuelve a debatir la identidad de las mujeres", añadió.

Preguntada específicamente por la Ley Trans, Gabriela Bravo dijo que "el planteamiento de la ley es erróneo" a su parecer y a pesar de que hay que establecer normas que "protejan y garanticen los derechos de todas las personas sin importar su opción sexual o la identidad en la que se sientan", el planteamiento de la ley "perjudica" y es "un ataque frontal a los derechos de la mujer".

"Desnaturalizar el concepto biológico de sexo es una aberración" Gabriela Bravo - Consellera de Justicia de la Generalitat

"Desnaturalizar el concepto biológico de sexo es una aberración", añadió la consellera de Justicia, a pesar de incidir en que la norma "confunde" en un momento en el que "no se han conseguido todos los objetivos: proteger a las mujeres".

"La propuesta aporta una inseguridad jurídica tremenda y puede dar lugar a situaciones donde las mujeres se sientan amenazadas"

En su opinión, la ley trans "aporta una inseguridad jurídica tremenda y puede dar lugar a situaciones donde las propias mujeres se puedan sentir amenazadas", dijo. Así, dijo que "lo único que ha conseguido la propuesta ha sido enfrentar y dividir al movimiento feminista" y deseó que se pueda modificar y parar su tramitación.

Carmen Calvo, por su parte, recordó que la norma "no existe todavía a pesar de que se ha transmitido la idea de que ya existe". "El debate empieza ahora", dijo, al tiempo que llegó a afirmar que "el derecho a la autodeterminación de género no existe ni en nuestro país ni en ninguno otro ni se puede cuestionar nuestra identidad como mujeres".

"Las mujeres somos lo que somos y no vamos a dar ni una explicación más", recalcó durante su intervención. Asimismo, llamó a hacer una "reflexión" sobre las propuestas de la norma y dijo que "detrás de ella sabemos lo que hay: una posición que las feministas no podemos aceptar, un negacionismo que hace incompatible condenar el asesinato de una mujer por ser mujer por la mañana y al mismo tiempo decir que no sabemos qué es ser mujer", señaló.

"Todo nos pasa por ser mujeres pero ahora no sabemos lo que es ser mujeres" Carmen Calvo - Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados

Asimismo, dijo que aunque la igualdad "requiere mucho trabajo", la "diversidad es más guay y más facilita". "La diversidad es la que se produce después de haber construido la igualdad. Por eso hay que seguir construyendo esa igualdad, si nos desviamos de esa idea sale la formula favorita del neoliberalismo: la diversidad. Cuela bien como idea, todos diferentes, todos competimos, gana el mas fuerte y la igualdad la olvidamos", dijo, para concluir diciendo que "todo nos pasa por ser mujeres pero ahora no sabemos lo que es serlo".

"La lucha contra la prostitución es insuficiente"

Por último, en la tercera parte del diálogo se abordó el abolicionismo de la prostitución y una posible futura ley abolicionista, que empezaría con las primeras propuestas lanzadas por el PSOE, algunas de ellas aprobadas y pioneras ya en la Comunitat Valenciana. En este sentido, Gabriela Bravo lamentó que "no percibía un activismo activo por parte del Gobierno para poner en marcha un anteproyecto de ley abolicionista". Para ella, los avances son "insuficientes" tanto en la lucha hacia la abolición como en la ley de trata. "No es exitosa la labor que se está realizando". Los pasos, dice, son "lentos", pero quiere ser optimista.

"Es un tema que genera debate también en la izquierda. En algunos casos creo que no es una cuestión de derechas o izquierdas sino de valores. No es suficiente modificar el código penal, hay que actuar de forma contundente", dijo Bravo, al tiempo que destacó que si "seguimos mirando hacia otro lado o buscando eufemismos perpetuaremos una sociedad hipócrita".

"Teniamos que haber ido mas allá e impulsar la ley abolicionista. No podemos seguir asumiendo un debate y que se esté cuestionando que las mujeres son objeto de mercancía. No hay ninguna mujer que por su voluntad elija libremente ser sometida a la voluntad de un hombre que puede hacer con ella lo que quiera, el contexto de esas mujeres es pobreza, humillaciones, engaños", señaló, contundente, la consellera.

Por su parte, Calvo consideró "normal" que las encuestas todavía legitimen la prostitución al ser todavía "una sociedad patriarcal", pero ha recalcado que la política está para hacer "proposiciones necesarias, justas y éticas". "Si haces una encuesta los niños no querrían ir al cole, pero no se les pregunta porque tiene que ir", comparó.