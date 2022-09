Mar Joanpere, profesora de la Universitat Rovira i Virgili, sufrió acoso, junto a otras dos compañeras, por parte de uno de los alumnos de su mismo máster en la Universitat de Barcelona (UB). Les perseguía, dibujaba cuerpos femeninos desnudos mientras les observaba e incluso llegó a pasear una navaja por el aula. Esta situación se alargó durante meses. "Para nosotras fue un infierno, una inseguridad constante", reconoce. El catedrático Ramón Flecha fue uno de los primeros en ponerse de su lado y brindarles su ayuda. "Fue como un salvavidas", admite.

Ahora, Joanpere es cofundadora del 'Me Too' universitario, un movimiento al que dio voz El Periódico de Catalunya —del mismo grupo editorial que Levante-EMV— y que ha arrancado en la Universitat de València (UV) su ruta por más de una docena de universidades españolas para sensibilizar e impulsar la creación de redes de apoyo de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria para erradicar el acoso sexual y la violencia machista en estos espacios.

"Hay muchas mujeres que no saben qué hacer y no saben cómo salir porque no tienen apoyos", afirma Joanpere

"Hay muchas mujeres que no saben qué hacer y no saben cómo salir de la situación porque no tienen apoyos", ha reivindicado Joanpere en el acto que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Por eso, ha trasladado la importancia de que exista ese compromiso para actuar frente al acoso sexual y que no sea solo una cuestión de las distintas unidades de igualdad. "Es responsabilidad de todos y todas que nadie se quede atrás", ha compartido.

"Es responsabilidad de todos y todas que nadie se quede atrás", defiende

Al respecto, Esther Roca, profesora de la UV, víctima de acoso sexual en su etapa de estudiante y una de las participantes en el 'Me Too', ha reivindicado que actualmente "estamos en un momento en el que podemos erradicar el acoso sexual definitivamente y en el que podemos dar apoyo a cualquier víctima para que se convierta en superviviente".

Dentro de las aulas, Joanpere ha declarado que se puede ayudar estando alerta y con una simple pregunta: '¿estáis bien?', '¿estáis cómodas con la situación que estáis viviendo?'. "Es un gesto que puede salvar la vida de una persona y que su carrera académica sea un éxito", ha manifestado. También ha subrayado la necesidad de que exista una formación para toda la comunidad universitaria y que se aproveche el trabajo que llevan años realizando diferentes instituciones a nivel internacional en materia de actuación y prevención.

Con todo, Joanpere ha querido poner en valor que la celebración de este evento supone un "momento histórico". "Hace unos años atrás este acto habría sido imposible, era un tema del que no se podía hablar, había un silencio absoluto", ha afirmado. Por eso, considera que llevar a cabo esta ruta por las universidades españolas es posible gracias a que "de alguna manera todos y todas nos estamos posicionando de forma clara en contra del acoso sexual dentro del ámbito universitario y en contra de cualquier tipo de discriminación".

Un referente donde apoyarse

De hecho, el acto ha contado con el apoyo y la intervención de representantes de la UV y de diferentes entidades de la Comunitat Valenciana. Mª Pilar Domínguez, profesora e investigadora en el Institut Universitari d'Estudis de la Dona (IUED-UV), ha recordado que en 2018, en la misma facultad, un grupo de alumnas se movilizó para denunciar los comentarios machistas de uno de sus profesores y ha subrayado la importancia de la colectividad en estos casos.

"Tenemos que conseguir que las personas que sufren acoso no se sientan indefensas y sin compañía y que podamos ser el referente en el que cualquier víctima pueda apoyarse", ha defendido Marta Talavera, vicedecana de Prácticas y Participación de la Facultad de Magisterio. Por su parte, Inmaculada Chiva, vicedecana de Prácticas, Movilidad e Igualdad de la Facultad de Filosofía, ha reivindicado la relevancia de generar conversaciones, formarse y crear grupos para trabajar contra el acoso sexual.

"Tenemos que conseguir que las personas que sufren acoso no se sientan indefensas", destacaTalavera

Desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-MuCVal), Amparo Alcina, copresidenta del nodo de la Comunitat Valenciana y Murcia, ha apuntado que llevan años observando las barreras que impiden la plena igualdad en la incorporación de las mujeres a los ámbitos científicos. Entre ellas, la invisibilización, la falta de referentes y también el acoso sexual. "Es un problema transversal en la sociedad, pero que también ocurre en la ciencia", ha reconocido.

Sobre esto, la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género, Anabel Forte, ha destacado que la sociedad actual está "profundamente marcada por la tecnología", por lo que trabajan para atraer a más mujeres a las titulaciones científicas y tecnológicas. La ruta del 'Me Too' universitario continúa mañana por Barcelona, Zaragoza, Almería o Granada y finalizará el próximo viernes en un acto en Madrid.