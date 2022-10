He tenido la magnífica oportunidad de estar en el tribunal de Soledad Acuña en la defensa del TFM del Máster Universitario de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante titulado “Análisis de la percepción del riesgo de tsunami en la ciudad de Cádiz” Lo he cotutorizado junto a Rubén Villar Navascués, otro ex alumno del Máster muy cualificado que, de hecho, ha ayudado a Soledad casi en solitario. Situaciones como la actividad volcánica de La Palma ponen en manifiesto, una vez más, la importancia del conocimiento sobre los riesgos naturales que nos rodean, sobre todo cuando se repiten mucho menos que las inundaciones u otros eventos meteorológicos, pero pueden darse, de hecho, en cualquier momento. Como bien dice Soledad Acuña, no se trata de alarmar, sino de alertar y para ello hay que conocer si los gaditanos conocen la existencia de este riesgo y como deberían defenderse ante él. Con anterioridad la bahía de Cádiz se ha visto afectada por tsunamis. El más importante hasta la fecha, debido a su magnitud, fue el provocado por el terremoto de Lisboa en 1755. En este evento, la ciudad de Cádiz se vio azotada por tres olas de gran tamaño que provocaron grandes daños y numerosas muertes en las provincias de Huelva y Cádiz. Este es el evento de mayor magnitud con respecto a este riesgo en el área de estudio del que se tiene información detallada, pero no es el único ocurrido ni el único que ocurrirá. Se ha analizado en una escala local, cuál es el conocimiento y la percepción actual de la población al riesgo de tsunami. Cádiz es una ciudad con una alta exposición al peligro de tsunami debido a que se sitúa en una zona con una gran actividad sísmica, por lo que el análisis de la percepción de este riesgo es un factor determinante para la gestión de las medidas y actuaciones futuras. Siempre entendiendo la percepción del riesgo como un factor que influye en aumentar o reducir la vulnerabilidad de la población afectada, especialmente de un peligro tan poco predecible como es un maremoto. Enhorabuena por un magnífico y original trabajo que, como siempre, debería ser tenido en cuenta por las autoridades.