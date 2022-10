El grupo parlamentario de Vox en las Corts Valencianes ha pedido abiertamente y sin ningún rodeo que se proteja simbología franquista en la Comunitat Valenciana prohibida por la ley de Memoria Histórica, que evita la exaltación de elementos que recuerden al franquismo o la dictadura. La ultraderecha ha presentado en las Corts un listado con una una retahíla de cruces de los caídos, escudos, monolitos y emblemas. Hasta un monumento al soldado nazi de la Legión Cóndor muerto en 1938 en Betxí.

El PSPV ya ha pedido a las Corts que no admita la iniciativa presentada por la ultraderecha. La diputada socialista Mercedes Caballero considera que la propuesta es una aberración que se presenta desfasada totalmente ya que pide que no se apruebe la Ley de Memoria Histórica que ya está aprobada.

La relación de monumentos franquistas que Vox relaciona son: la Cruz de los Caídos de Ademuz, el mural cerámico sito en la fachada principal de antigua almazara con el símbolo de la Falange en Alcublas, monumento a los caídos en la Plaza del Progreso en Benifaió, Cruz de los Caídos en Gavarda, mausoleo a los Caídos en la Pobla de Vallbona, monolito y mausoleo a los Caídos en Rafelbunyol, escudo franquista en una oficina de correos ahora en desuso en Sueca, Cruz de los Caídos en Torrent o la vidriera con escudo del águila de San Juan en el Banco de España en Alicante.

Otros monumentos del mismo estilo a proteger según la ultraderecha son el monumento a los caídos en la Ermita del Santo Cristo en Banyeres de Mariola, la cruz situada en la plaza de la Ermita de la partida rural Pinós en Benissa, la Placa en cruz con inscripción : "por Dios y por la Patria" en Guardamar del Segura, cruz de los Caídos en Hondón de los Frailes, cruz de los Caídos en la fachada de la Iglesia Parroquial en Arañuel, escudo franquista en la entrada del Hospital de la Magdalena en Castellón, grabado sobre fachada principal de la iglesia de la Trinitat en Castelló, grabado sobre la fachada principal de la iglesia de Sant Agustín en Castellón, cruz de los caídos situada en el Parque Ribalta en Castellón, cruz con inscripción "Caídos por Dios y Por España" en Caudiel, cruz de los caídos en Figueroles, escudo franquista en la Calle de la Purísima en Toga, placa dedicada a los caídos con el lema "por Dios y por España" en Vallibona, cueva de Bolimini utilizada como refugio de la población en la guerra civil en Villafamés, placa a los caídos en la iglesia arciprestal en Villa Real y Cruz de los caídos en la Vilavella.

Caballero asegura que la iniciativa de Vox niega la historia y recuerda que durante la dictadura, que llegó tras un golpe de Estado y una cruenta guerra contra el Estado democrático de la segunda república, solo se homenajeó a un bando. "En cambio, los defensores del Estado democrático no tuvieron ningún homenaje. Hay un párrafo de la iniciativa de Vox que habla de gran valor histórico de los monumentos cuando no es así, su valor es mínimo y habla Vox habla de vandalismo destructivo cuando lo que se hace es cumplir la ley", asegura Caballero. "Incluso se homenajea a la legión de Cóndor y homenajear ahora al nazismo pues no vale la pena ni comentarlo, y hemos pedido que no se tome en consideración ni se admita por parte de la Mesa porque ya existe una ley y nos parece una aberración, la ley no es contra nadie y es a favor de todos. Vox busca el enfrentamiento entre españoles", añade.

En cambio, Vox asegura que la Ley de Memoria Histórica supone un grave ataque a la reconciliación y concordia entre españoles y pide retirar de manera inmediata el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, ya aprobada, por inspirarse en premisas de absoluta falsedad y añade que los elementos arquitectónicos tienen altísimo valor histórico, cultural y artístico y son vestigio de la larga y rica historia de España. "Todos ellos son permanente recuerdo de la identidad de nuestra nación y nos vinculan a los españoles de hoy con aquellos que nos precedieron", deja escrito.