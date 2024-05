El PSPV se pone en modo electoral tras situar a Pajín y Sandra Gómez en Bruselas

El PSPV, en el día del 145 aniversario del nacimiento del partido del puño y la rosa, reafirmó su compromiso con la 'cruzada' iniciada por Pedro Sánchez por la "regeneración democrática": "la lucha contra las falsedades y los bulos, yendo en contra de todos los prinicipios democráticos. El PSOE va a estar ahí defendiendo las libertades para que esta máquina del fango no se esparza más", señaló el alcalde de Elda y portavoz de la Ejecutiva, Rubén Alfaro. Fue uno de los mensaje que quiso trasladar la ejecutiva socialista, reunida la tarde de este jueves en la sede del partido para poner en marcha la maquinaria electoral ante las Europeas del próximo 9 de junio. Unos comicios en los que el socialismo valenciano estará representado por la alicantina Leire Pajín, exministra con Zapatero, en el octavo puesto de la lista que encabeza Teresa Ribera; y la portavoz del PSPV en València, Sandra Gómez, en el puesto 14, ambos considerados de salida.

En ese contexto preelectoral, la Ejecutiva aprobó el comité electoral para esos comicios, encabezado por el secretario de Organización Vicent Mascarell, como coordinador general. En el equipo estarán María Jiménez, Ramón Abad, Mamen Sanjuán, Rafael Vivas, Antonio Esquinas, Maite García, Abel Martí, Mario Villar, Carmina Dominguis, Eduardo Gómez, Carmen Pérez, Sara Mejías, Alejandro Espí, Itziar Lafita y Juan Gabriel Martínez.

Además, la Ejecutiva convocó una reunión del comite federal para el sábado 18 de mayo. Será la primera vez que se reúne el máximo órgano entre congresos con Diana Morant como secretaria general.

Freno a la ultraderecha

"Tenemos un gran reto en estos próximos comicios. Asistimos con perplejidad a imágenes como las de esa procesión de antorchas de los ultras en Milán. En eso hemos puesto el foco en esta ejecutiva: en poner el manifiesto que el Partido Socialista, con una lista elegida con la vicepresidenta a la cabeza y las compañeras con las que nos sentimos muy bien representados los valencianos vamos a hacer frente en esta contienda a lo que otros partidos, de derecha y ultraderecha, quieren poner encima de la mesa. Porque las últimas declaraciones de Ursula Von der Leyen no dan mucha esperanza a que la ultraderecha forme parte de las instituciones europeas", señaló Alfaro.

Más preocupados con Mazón

Además, la Ejecutiva sirvió para dar cuenta del contenido de la reunión celebrada este miércoles entre Morant y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que han tenido su primer encuentro institucional, una reunión que terminó sin acuerdos. "Salimos más preocupados de lo que entramos", dijo Alfaro. "Ya estábamos suficientemente preocupados por la deriva ultra que está llevando el Consell. Antes de construir hay que dejar de destruir. En las medidas legislativas como esa mal llamada ley de Concordia, asistimos preocupados a que el propio Mazón ha sido protagonista defensor de este ley", lamenta Alfaro. Se quiere mezclar entre víctimas y verdugos y eso es intolerable en democracia. Por eso salimos más preocupados. No nos gustaría que este Consell se convierta en el más radicalizado de nuestros más de 40 años de autogobierno, por eso solicitamos otra vez que reflexione y no vaya tan cómodo de la mano con los ultras, porque en ese espacio el PSPV no puede estar en un ámbito de normalidad como el que queremos poner encima de la mesa", concluyó.