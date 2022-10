Hoy se activa en la Comunitat Valenciana el Es-Alert, un nuevo sistema de avisos que se colará en nuestro móvil para notificarnos de forma automática situaciones de catástrofes y emergencias. Esta alerta, que se encuentra en periodo de prueba, se enviará en forma de pitido y con un texto genérico, poniendo en alerta a la población. Esto lo hará aunque el dispositivo se encuentre en silencio o con la función de "no molestar".

El pitido lo recibirán todos los dispositivos móviles Iphone y Android. Los móviles que sean más antiguos y no dispongan de estos sistemas operativos, no podrán recibirlos ya que su tecnología no está preparada para este tipo de alertas.

Según ha informado Emergencias de la Comunitat Valenciana, el municipio valenciano que hoy jueves va a recibir el ES-Alert es L'Eliana y se realizará en torno a las 12:00 horas. Cabe recordar que es en esta localidad donde está ubicada la sede del 112 en València y que esta alerta es una prueba para comprobar que el dispositivo funcione correctamente.

112 inverso

El sistema ES-Alert prevé funcionar como una llamada del 112 inversa, es decir, los centros de emergencias hacen llegar el aviso a toda la población que pueda verse afectada por catástrofes inminentes. A pesar de esta novedosa propuesta del Gobierno, los avisos tradicionales que se ofrecen por radio y televisión se mantendrán.

🚨 Atenció! És possible que hui rebes un missatge d'alerta al teu mòbil.



ℹ Es tracta d'una prova del sistema nacional d'alertes de #ProteccióCivil en la Comunitat Valenciana i no d'una emergència real. pic.twitter.com/eeZqTKuZuK — Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana (@DGobiernoCV) 27 de octubre de 2022

Cómo funcionan las alertas automáticas

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a cargo de esta campaña de prueba, ha optado por utilizar la técnica Cell Broadcast tras desestimar enviar estas alertas por SMS. Esta tecnología envía los avisos por señales de radio, de esta manera, el mensaje llega de forma inmediata a todos los dispositivos conectados a las antenas de una determinada zona. La señal se emitirá desde uno de los 20 centros repartidos por todo el territorio nacional en función del lugar en el que se haya producido la emergencia.