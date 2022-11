La Policía Nacional de València ha denunciado por desobediencia a una periodista de la sección de Tribunales de À Punt cuando intentaba cubrir un desahucio en el barrio de Orriols. El desahucio, que ha contado con un fuerte dispositivo policial con más de una decena de antidisturbios de la UIP (Unidad de Intervención Policial), estaba programado para las 8 de la mañana y se está ejecutando.

Además, la Policía Nacional ha identificado tanto a la periodista de À Punt como al periodista de Levante-EMV que también está cubriendo lo sucedido. Ambos periodistas han reclamado poder cruzar la calle para tener visión de lo que ocurre en el puerta de la vivienda, pero la policía, que ha colocado a los activistas en un lugar sin visibilidad de lo que sucede, se ha negado.

Uno de los agentes de la UIP ha llegado a espetar a la periodista que "pondremos a los periodistas donde nosotros queramos", ante las protestas de los reporteros presentes, que no han podido ver cómo se ha ejecutado el desalojo.

La Policía Nacional acusa a la periodista de "alteración al orden público, provocación a las masas" y de no entregar el DNI las cuatro veces que se lo han pedido, a pesar de que ella ha insistido en que no lo llevaba encima. La periodista ha entregado su carnet de la Unió de Periodistes y el de la televisión autonómica que, denuncia, la policía no le ha devuelto.