Manuel González: "Al estudiante no le puede costar dinero ir a hacer las prácticas"

Manuel González es delegado de la rectora para estudiantes en la Universitat de València. González (València, 1998) ha sido el encargado de «revitalizar el movimiento estudiantil» después de la pandemia. A sus 24 años, finaliza el grado de Medicina y defiende que estudiantes y jóvenes titulados no se conviertan en trabajadores precarios.

Este sábado la UV ha organizado la Trobada de representantes de estudiantes, ¿por qué es importante fomentar la participación estudiantil?

No solo buscamos dinamizar la universidad, sino que puedan expresarse y les sirva de formación. Son talleres para que ejerzan su labor de la manera más eficaz posible, adquieran competencias y se conozcan entre ellos.

Hace poco se hicieron las jornadas de bienvenida para nuevos alumnos. ¿Cómo fueron?

El nuevo modelo lo estrenamos en 2021, con el SEDI. Los estudiantes son informados de todas las iniciativas que se hacen en la universidad —becas, internacional; deportes; bibliotecas; igualdad; LTGBIQ+...— combinado con un recibimiento festivo con grupos de música valencianos, que era la esencia del modelo anterior. Este año lo hemos replicado también en Ontinyent.

En octubre también fue la feria de ocupación pública, con la Generalitat, y son habituales los foros de empleo en las facultades. ¿Preocupa el futuro laboral del alumnado?

Es crucial. Junto a la Conselleria de Justicia, explicamos la nueva oferta de las administraciones valencianas y las becas de 700 euros mensuales. Por otro lado, a través del vicerrectorado de Ocupación, hay foros de empleo para poner en contacto a las empresas con los grados y másteres. La ocupación es fundamental para la universidad, para devolver a la sociedad el conocimiento.

Hablando de inserción laboral... son muy importantes las prácticas, obligatorias en la UV. ¿Qué piensa del ‘estatuto del becario’ que ultima el Gobierno?

Creo que hacemos mal en llamarlo ‘estatuto del becario’ porque no es lo mismo una persona de grado, con prácticas curriculares o extracurriculares; que un titulado con un contrato precario. Es necesario pero debe ser fruto del diálogo con las universidades (públicas, especialmente), y el conjunto de la sociedad. En la UV las prácticas no pueden cambiarse por una optativa y es vital que las empresas y la administración ofrezcan puestos. Debe cuidarse la figura del estudiante y mejorar su situación, con un proyecto y tutores en la universidad y la empresa; y abogar porque no le cueste al estudiante ir a hacer las prácticas. Hay que abordarlo, sin duda, y ver cómo se articula eso: si desde la empresa, a través de becas, o de qué manera. En cuanto a personas tituladas, es importante que no sea una figura contractual precaria, con una duración y un objetivo claros.

Lo ha comentado y los estudiantes piden cobrar las prácticas... ¿Esto se abordará?

Celebro que se abra el debate porque es vital abordar y atajar este tema. Aplaudo que la representación estudiantil no cese en esa reivindicación. Es momento de abrir esta problemática.

¿Y qué esperan de la futura ley de universidades, la LOSU?

En coordinación con diferentes grupos parlamentarios, hemos hecho llegar enmiendas. Estamos expectantes por ver las nuevas incorporaciones y esperamos que muchas de las enmiendas se recojan. Creo que al final se aprobará con consenso; es importante que se siga escuchando a las universidades; solo puede salir bien si se hace entre todos, sin prisa.

¿El cambio de Tarongers será el camino a seguir?

Lo de Tarongers es insólito, porque es el resultado de un proceso participativo, sin voto ponderado; y demuestra el compromiso de la UV con València, que será Capital Verde Europea. Se hará un ajardinamiento y se recupera espacio público dentro de la universidad; un campus para 2022. También hay otros proyectos, como el Espai Lluís Vives, en Blasco Ibáñez ; o el de Burjassot, pero este en una etapa más inicial.

Los estudiantes tienen ahora más becas y el transporte gratis. ¿Se nota en la universidad?

Es de celebrar, lo aplaudimos y me consta que los estudiantes lo han agradecido y están contentos. Año tras año, en la C.Valenciana se han reducido las tasas y han aumentado las becas: unas personas pagan menos y otras tienen cada vez más becas.

¿Qué me dice sobre salud mental, un tabú roto por los jóvenes?

Es la pandemia de la juventud: estrés, ansiedad, depresión... Algunos dicen que los jóvenes no se esfuerzan, sí lo hacen, pero no todo es el esfuerzo personal: nos criamos con la crisis del 2008 y nos emancipamos con la pandemia y la guerra. En la UV ya tenemos una asesoría psicológica, y trabajamos con el vicerrectorado de Vida Saludable para que este servicio sea mas robusto y atienda mejor a los estudiantes, también en prevención.

La vivienda es otro de los problemas para los universitarios...

En València los precios son cada vez más elevados y hay una emergencia. La UV se va a preocupar más por esto: ultimamos un proyecto para asesorar a los estudiantes en la búsqueda de pisos cuando vienen de los pueblos o de una movilidad, o si se van de Erasmus. La gente que viene tiene que poder quedarse.