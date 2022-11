Torrent, Aldaia, Manises y Riba-roja de Túria ya han comenzado las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para declarar como Zona Catastrófica las áreas más afectadas de estos municipios tras el paso de la DANA que solo en Torrent dejó 220 litros por metro cuadrado. En Aldaia, el barranco de la Saleta se desbordó, como lo hizo la Presa en Manises y el Barranc del Moro en Riba-roja. Además, de forma paralela Burriana también está preparando toda la documentación para hacer lo propio tras haber recogido 263 litros por metro cuadrado.

Por ello, los cinco municipios buscan que el Gobierno Central habilite una línea de financiación con la que hacer frente a los daños causados por este fenómeno meteorológico y que ahora el Ejecutivo tendrá que aceptar. Por el momento sí que está garantizada la ayuda del Consell, ya que el President Ximo Puig ha anunciado esta mañana que el pleno del viernes aprobará un decreto de ayudas de reparación de daños en los términos municipales más afectados de l'Horta, el Camp de Túria, la Plana Baixa, Els Ports y el Baix Maestrat. En estas dos zonas es donde más agua se ha recogido durante el fin de semana, con la friolera de 301 litros por metros cuadrados de Xert o los 250 de Fredes.

Mientras, cada municipio va tomando medidas y haciendo un balance de los daños causados. En Aldaia, el consistorio ha habilitado una dirección de correo electrónico (inundaciones@ajuntamentaldaia.org) para que el vecindario pueda emitir sus inquietudes o dudas respecto a los daños causados en sus inmuebles, además de esa esperada declaración de Zona Catastrófica cuyos fondos puedan "compensar todos los daños causados", señala el alcalde, Guillermo Luján.

Aldaia exige de nuevo desviar el Barranc de la Saleta para evitar inundaciones El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha emitido hoy una carta dirigida a las presidencias de comunidades de propietarios afectados por el desbordamiento del barranco por las lluvias para solicitar que reivindiquen de forma conjunta la ejecución del “Proyecto de Acondicionamiento del Barranco de la Saleta desde su cruce con la Autovía A3 (a la altura de Bonaire) hasta el nuevo lecho del Río Turia” que desviaría el cauce del barranco y evitaría la acumulación de aguas en el casco urbano de Aldaia con lluvias como las de este fin de semana. La reivindicación, después de 40 años, se endurece cuando aún hoy la Brigada de Obras se encuentra reparando desperfectos y limpiando vías, parques, carriles bici y zonas públicas de la localidad. Unos daños provocados por las fuertes lluvias que dejaron en Aldaia cerca de 200 litros por metro cuadrado en tan solo unas horas. La petición y las firmas acumuladas serán llevadas personalmente por el primer edil a la reunión solicitada con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para acercar posturas sobre este asunto.

Durante el fin de semana, la persistentes precipitaciones dejaron imágenes escandalosas Manises, que también ha iniciado los trámites para conseguir estas ayudas del Gobierno Central. “Nuestro municipio ha sufrido destrozos por la acumulación de agua, caída de árboles y muros, deterioro de mobiliario urbano, goteras y destrozos en edificios municipales y viviendas particulares”, dicen. Mientras esperan la tramitación de su petición, el Ayuntamiento de Manises ha habilitado un servicio de atención telefónica para el asesoramiento (661 210 434 o el 96 154 51 16 - extensión 7015). En caso de no poder contactar telefónicamente, se brinda la posibilidad de escribir la consulta a través del correo electrónico dana@manises.es.

En Torrent, los servicios de limpieza y brigada urbana continúan trabajando desde el sábado por la tarde con tal de retirar todos los escombros, restos de muros caídos o desperfectos en la vía pública e instalaciones municipales provocados por las lluvias torrenciales. El consistorio confirma múltiples incidencias, entre ellas en casas particulares, sobre todo en la zona del Vedat, que dejaron parcelas destrozadas tras derruirse los muros o vallas de separación.

En la ciudad de l’Horta Sud, el objetivo para acogerse a esta declaración de Zona Catastrófica o es otra que "acogernos a las posibles ayudas por daños en viviendas o en bienes particulares, o las destinadas a agricultores que hayan visto afectadas sus plantaciones o a establecimientos industriales, mercantiles o de servicios que también hayan sufrido daños”, explica el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Campos.

Riba-roja, Llíria y Benaguasil, en vías de reparación

En Riba-roja, el pleno municipal ha aprobado una moción por vía urgente para habilitar una línea propia de ayudas a las personas afectadas. Es la única localidad del Camp de Túria que se ha unido a la solicitud de ser declarada Zona Catastrófica. Las tareas de limpieza continuaban el lunes con más de un centenar de empleados municipales arreglando los caminos rurales y las calles del casco urbano así como las del polígono industrial. Según ha podido saber este diario, se calcula que hubo 300 incidencias relacionadas con las viviendas, tanto por inundación como por distintas afecciones relacionadas con el temporal. Además, hay 36 caminos rurales afectados por la inundación que produjo la lluvia y que llevó a cortar la A-7 y la A-3 a la altura de este municipio debido a la elevada acumulación de agua. En total se produjeron 136 intervenciones de la Policía Local. El alcalde, Robert Raga, aseguró ayer que si la Confederación Hidrográfica del Júcar no puede asumir la limpieza de los barrancos, "no tenemos ningún problema en hacerlo siempre y cuando los ayuntamientos recibamos financiación para ello".

La reacción fue rápida con un dispositivo de limpieza horas después de la gran avenida. Además, se puso en marcha un número de atención telefónica para que todos los afectados pudieran consultar los trámites a realizar con aseguradoras o conocer la resolución de problemas relacionados con el temporal.

Mientras, en Llíria las consecuencias del agua no fueron tan graves, por lo que los daños no han sido tan cuantiosos. La Policía Local recibió 25 avisos telefónicos, la mayoría por distintas incidencias como desprendimientos, vías intransitables o inundaciones y se procedió a cortar 5 caminos rurales. Se derrumbó el techo de un inmueble, pero no era vivienda sino un almacén que se usaba como trastero.

La brigadas municipales, especialmente la de Caminos, aún trabajan para arreglar los vías afectadas, retirando tierra o ramas de las vías, unas labores que se prolongarán durante las próximas semanas ya que las escorrentías son cuantiosas. En este sentido, en el consistorio aseguran que se va a emitir un informe meteorológico con los datos del fin de semana para que los ciudadanos puedan hacer uso de él para reclamar posibles daños a sus aseguradoras.

Mientras, en Benaguasil las calles se convirtieron en ríos improvisados pero tampoco hubo que lamentar grandes daños. En el consistorio explican que hay viviendas y bajos afectados, así como garajes inundados, y las máquinas municipales se encargaron de la limpieza viaria así como de achicar el agua de algunos de estos locales con bombas. La Oficina municipal del Consumidor está abierta a la ciudadanía para asesorar de los pasos a seguir en las reclamaciones a las aseguradoras, y el propio consistorio recuerda la necesidad de que el Consell ejecute las obras para evitar la inundabilidad en la zona baja del municipio, así como la ampliación de los colectores hasta la Pobla de Vallbona.