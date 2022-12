Las personas que provengan de países con convenio de reciprocidad con España deben inscribirse en el Censo Electoral para votar en las elecciones municipales de mayo de 2023. El plazo se abrió el pasado uno de diciembre y cierra el próximo 15 de enero.

Como informa la Plataforma Intercultural de España, por el momento pueden ejercer su derecho a participación electoral las personas que provengan de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Noruega. Los requisitos para votar son los siguientes:

Para todos los mencionados, es necesario tener una tarjeta de residente de 5 años o más ininterrumpidamente en España, excepto para las personas de Noruega, a las que bastará una tarjeta de solo tres años. La Plataforma Intercultural de España insiste en que los extranjeros que quieran votar deberán volver a inscribirse aunque ya lo hicieran en las pasadas elecciones.

Las forma de inscribirse es la siguiente. En primer lugar, la oficina del censo electoral enviará una carta a cada persona habilitada para inscribirse y votar. Se debe llenar, firmar y adjuntar una copia de la tarjeta de residente (NIE), y después enviarlo a la delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la ciudad de València (Camí Nou de Picanya nº 27, 46014 Valencia).

Este papel también se puede solicitar en cualquier ayuntamiento de la C. Valenciana. Además, los consistorios también pueden recibir la información y entregarla al INE una vez esté cumplimentada.

Trámite telemático

Además de estas posibilidades, el Instituto Nacional de Estadística también publicará estos documentos en su página web para que las personas que lo deseen puedan rellenarlo telemáticamente, aunque para este trámite es necesario contar con certificado electrónico.

El INE, en su carta, enviará una clave para que el ciudadano pueda rellenarlo telemáticamente. También existe la posibilidad de rellenar la documentación personalmente en las oficinas de cada ayuntamiento.

Las personas del resto de países de la Unión Europea solo necesitan inscribirse una vez, así que si ya lo están no necesitan hacerlo de nuevo. Si no, deberán seguir los mismos pasos y tienen de plazo hasta el 30 de enero. En caso de tener la nacionalidad española no es necesario hacer nada ya que el INE ya se ha encargado de recoger la información.