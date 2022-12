El proyecto de ley de la Generalitat sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de protección animal, que actualiza la norma de 1994, está ya lista para su aprobación en un pleno de Les Corts, después de que este martes se hayan debatido en comisión las enmiendas parciales de los grupos.

El diputado socialista David Calvo ha señalado que el objetivo es hacer una ley "de todos y para todos", por lo que se ha intentado consensuar con los grupos parlamentarios y se ha escuchado a todos los sectores implicados, desde el colegio de veterinarios a la Fiscalía, la Federación de Caza o la coordinadora animalista.

Calvo ha insistido en que la nueva norma, que actualiza una ley "completamente desfasada" debido a que tiene casi treinta años, pretende "preservar y defender los derechos" de los animales, y ha considerado que "ya tocaba" esa renovación.

La diputada de Compromís Cristina Rodríguez se ha mostrado "bastante satisfecha" por cómo ha quedado la ley, aunque espera que se pueda mejorar en el pleno, pues aunque prácticamente todos los grupos están a favor del "sacrificio cero" no han hecho "tanto hincapié en el tema de esterilización obligatoria", lo que a su juicio es "un punto débil" de la norma.

"Creo que es fundamental para conseguir el sacrificio cero desde un punto de vista realista", ha manifestado Rodríguez, quien también ha criticado que en la ley estatal, que se está tramitando actualmente, se quiera dejar fuera a algunos colectivos como los perros de caza, lo que ha calificado de "muy criticable, e incluso, doloroso".

La diputada de Unides Podem Beatriu Gascó ha indicado que la ley supone "significativos avances" para la protección de los animales de compañía, que a partir de ahora serán reconocidos como "seres sintientes y personas físicas no humanas sujetas a derecho", y contribuirá luchar con el abandono y el maltrato de los animales domésticos.

Desde la oposición, la diputada del PP Elisa Díaz ha destacado que han conseguido llegar a acuerdos "en un 80 por ciento" de la ley y ha agradecido que los partidos del Botànic hayan asumido propuestas referidas a "situaciones reales" en las que hay "alguna laguna legal", de manera que se reconocen las casas de acogida o se regulan las colonias felinas.

No obstante, ha alertado de que no pueden apoyar la ley mientras haya "un retroceso en la sensibilidad hacia el mundo rural", por lo que espera que antes del pleno se puedan solventar esas diferencias, ya que si se sigue con acuerdos "en particularidades ante una prohibición general" no podrán respaldar la norma.

El diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo ha indicado que se trata de una ley "compleja", en la que hay que casar intereses de distintos colectivos, ver cómo mejorar la calidad de vida de los animales y que la norma tenga dotación económica, y ha indicado que aunque han llegado a muchos acuerdos todavía quedan flecos pendeintes.

José María Llanos, de Vox, ha indicado que presentaron una enmienda de totalidad pero no parciales, porque "lo que nace mal sigue mal y morirá pronto"; ha considerado que habría que esperar a que haya una ley nacional y se aplique a todos, y ha afirmado que "no se puede humanizar a los animales, porque es deshumanizar a las personas".