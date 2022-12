Los niños y niñas de Benin gBé (Voces por Benin) realizan esta navidad una gira por la Comunitat Valenciana y Andalucìa en defensa de los derechos de la infancia, y contra la explotación infantil ,con un espectáculo único de cantos, percusión y danza africana .

Su país, Benin, igual que muchos otros países africanos, también se ha visto afectado por la guerra de Ucrania que está ocasionando el aumento de la pobreza por la subida de precios y afecta especialmente a la educación y la sanidad de los más pequeños. La situación fuerza a muchos niños y niñas a tener que trabajar, y no pueden ir a la escuela, vulnerando así sus derechos. Este domingo 18 de diciembre inician la gira con un concierto en Torrent.

21 niños y niñas y jóvenes entre 7 y 17 años participan en la gira organizada por la Fundación Juntos Por la Vida, que trabaja con la infancia, en proyectos sobre educación, alfabetización, derechos, protección y valores, en Benin, uno de los países más pobres de Africa.

Con sus ritmos africanos, cantos , danzas y tambores, expresan su mensaje. Así lo dice Esperanza, una de las niñas de Voces por Benin: "Cantamos canciones de nuestro país que hablan de la importancia de la educación para que los niños y niñas no tengan que trabajar, y que las niñas no se tengan que casar, y no sufran la violencia. También cantamos a las madres del mundo y para mostrar la fuerza de nuestra cultura."

Reina Hounkpatin es la delegada en Benin de la ong Juntos por la Vida: "Trabajamos en Benin con niños vulnerables, de familias muy pobres. Identificamos a estos niños para darles formación y que tengan un lugar para divertirse. Con estos niños hemos formado Voces por Benin, para defender los derechos de la infancia, promover la cultura africana y cantar por los derechos de las mujeres. Esta gira es una oportunidad para estos niños porque nunca han salido de su país, y es una nueva experiencia para ellos, y están muy felices".

Clara Arnal presidenta de Juntos por la Vida, y promotora de Voces por Benin y la gira afirma que "es la primera vez que salen de Benin, estarán un mes de gira. Es la oportunidad de sus vidas . Están muy preparados y emocionados por lo que mejor saben hacer, mostrar la riqueza de su país y cantar por los derechos de la infancia."

Sobre el trabajo que la ONG realiza con la infancia en Benin asegura: "Por un lado les damos una oportunidad , ya que gracias a la educación salen del riesgo de ser explotados laboralmente como ocurre a muchos niños en Africa . Por otro lado, les damos la oportunidad de canta. Son los embajadores de la infancia de Benin, y más ahora, que la guerra de Ucrania ha afectado muchos al Africa subsahariana. Economicamente los pobres son cada vez más pobres , la subida de las materias primas y el petróleo ocasiona que muchas familias apenas puedan vivir con un euro al día, y no tengan recursos para poder mantener a sus hijos".

Gira por la C. Valenciana

Los pequeños están conociendo estos días muchas sensaciones nuevas. Están visitando la ciudad de valencia, prueban nuevas comidas que no conocían, y están experimentando la sensación de frio que no conocían en su caluroso país. " Valencia me parece muy bonita, y estoy probando nuevas comidas de España" afirma Alliatz otra de las niñas de Voces por Benin. Y otra de las pequeñas con cara ilusionada afirma " me gusta Valencia, me gusta España estoy contenta, y me gusta mucho cantar y bailar"

El concierto que ofrecen este domingo en el auditorio de Torrent es el primero de la gira a los que seguirán otros en Oliva, l'Eliana, Vinalesa, Enguera y Alicante en la Comunitat Valenciana. También en Andalucía ofrecerán un concierto en Sevilla. Terminarán el 12 de enero con un concierto en el Ateneo de Valencia, donde permanece abierto un mercadillo solidario navideño con productos y artesanía de Benin.