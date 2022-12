Podem ha celebrado este sábado en la Playa de la Patacona (Alboraia) un acto en defensa del territorio encabezado por la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de València, Pilar Lima, que ha fijado las líneas de su proyecto para la ciudad centradas en el medio ambiente y también en la salud y el cuidado a las personas.

En este encuentro al que han asistido más de un centenar de militantes, simpatizantes y ciudadanos interesados en medio ambiente, se han abordado los retos y amenazas del territorio de la ciudad de València y el área metropolitana ante la realidad de emergencia climática y se ha puesto el foco en importantes peligros como la ampliación del Puerto de València o la innecesaria ampliación de la A-7 (ByPass) entre El Puig y Paterna que pasará de 6 a 12 carriles.

Para ello se ha contado también con la participación de Antonio Montiel en representación de la Comissió Ciutat-Port junto a Julià Álvaro, líder de Alianza Verde en el País Valencià, la diputada por Unides Podem en el Congreso de los diputados, Rosa Medel, según fuentes de Podem.

Lima ha destacado su "orgullo de la militancia que barrio a barrio y pueblo a pueblo defiende cada rincón de nuestro territorio" y se ha referido al hecho de que desde Podem València se haya arrancado ya el proceso de construcción colectiva del programa electoral para la ciudad con el eje verde impregnando por entero la propuesta política y programática.

Por otro lado ha querido hacer especial mención a la presencia entre los ponentes de Antonio Montiel, que "ha sido referente de Podem y de la sociedad civil, en defensa de un modelo de territorio habitable y sostenible, para sus gentes y frente a modelos orientados a la especulación y a los beneficios de grandes empresas extranjeras y, aunque hay que seguir en la brecha, gracias a la perseverancia de la sociedad civil y en especial de la Comissió Ciutat-Port podemos celebrar que la ampliación del puerto está hoy un poco más lejos" ha afirmado la líder morada.

Por su parte, Antonio Montiel, miembro de la Comissió Ciutat-Port y ex Secretario General de Podem, ha adelantado que se seguirá luchando porque no tienen ninguna confianza en las actuaciones de la Autoridad Portuaria de València que "responde a los intereses de una multinacional y no de las valencianas".

Una ciudad habitable

Para finalizar, Lima ha recordado que además "València tiene otras cuestiones que desde Podem vamos a luchar por llevar a cabo, queremos una ciudad habitable, queremos mucha más vivienda municipal, más tiendas y empleo en los barrios para una ciudad más justa".

"Queremos que Valencia no solo sea Capital Verde Europea, sino que sea capital de la gente, que su ayuntamiento hable de sus vidas y diga que necesitamos otro modelo de financiación y que necesitamos ampliar competencias, cuidar a nuestra gente y plantarle cara a las multinacionales", ha asegurado, y ha agregado que "queremos un gobierno municipal más valiente y para eso es fundamental otra correlación de fuerzas, para esa valentía, como demostramos en cada gobierno en el que estamos, es necesario Podem".

Portavoces y candidatos de Podem en el País València como Karin Jansen, concejala del Ayuntamiento de Xirivella, Alberto Bolinches, portavoz de Podem Alboraia o el propio candidato por Podem a la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, han participado también en esta jornada de movimiento ecologista y puesta en común de los objetivos de Podem.