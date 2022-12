“Si esto sigue así me voy a tirar por el balcón”. “Me voy a tomar unas pastillas”. Son algunas frases reales que escuchan los abogados de la Unidad de Atención al Desahucio (UAD) de la Generalitat al otro lado del teléfono de familias amenazadas por un desahucio.

En poco más de año y medio la Generalitat ha atendido con sus abogados a 1.050 familias, que han llegado a través del whatsapp de conselleria habilitado para ello (623 01 21 03). Por correo electrónico, llamadas y por atención en oficina han llegado muchos casos más.

La 'Sección A' de la UAD funciona así: las familias piden ayuda con su desahucio y los abogados de conselleria se ponen en marcha. Atención directa. Pero ahora Vivienda ha decidido crear una 'Sección B', todavía en pruebas, que funciona al revés; es conselleria de vivienda quien busca a las familias en un proceso de desalojo que no han pedido ayuda y les ofrece asistencia legal gratis.

Esto lo hace mediante el portal de subastas del BOE, donde es posible ver cientos de procesos de subasta y comprobar que hay familias que van a perder la casa y ni siquiera han pedido un abogado. Así, Vivienda se pone en contacto con los afectados y les ofrecen sus servicios. “Los ayuntamientos están colaborando mucho, incluso van tocando puerta por puerta a las familias”, explica un letrado de conselleria.

El proyecto está en fase 'piloto', según la Directora General de Emergencia Habitacional Pura Peris, y en menos de 20 días ha conseguido ayudar ya a 52 familias. Peris asegura que "pese a todos los esfuerzos que hacíamos todavía se están produciendo muchos desahucios en la C.Valenciana, y empezamos a pensar de qué manera podríamos afrontar mejor la situación".

Peris es la encargada de lidiar con todos los casos de problemas de vivienda que llegan a conselleria, y se reúne frecuentemente con grandes tenedores y fondos buitre. Aquí es donde empezó a surgir el problema. "En las reuniones les pedimos que nos pasaran listas de personas que fueran a estar afectadas por algún proceso o de venta o de no renovación, para que nosotros tuviéramos tiempo de buscarles alguna alternativa, pero no hubo manera nunca de que accedieran", explica Peris. Así que comenzaron a pensar en más formas de adelantarse a los acontecimientos, y pensaron en el BOE.

Una herramienta gratis

El portal de subastas electrónico es una herramienta gratuita y accesible para cualquier ciudadano, donde se publican a diario las subastas de casas que se están celebrando en cada momento. "Si tenemos un grupo de personas que lo consulta cada día podemos actuar en muchos casos antes de que las personas pierdan la casa", añade Peris.

Vivienda está empezando a filtrar los casos para actuar con los siguientes criterios: la ejecución hipotecaria tiene que ser de un inmueble residencial, la propiedad debe ser un banco, fondo buitre o un gran tenedor, y la parte afectada una familia vulnerable sobre la que existan dudas de si ha tenido abogado en el proceso. También es necesario que se compruebe que es una vivienda habitual de la familia. Con todos esos requisitos, Vivienda contacta y ofrece a sus abogados.

También se actuará cuando los afectados no figuren. "Vemos muchos casos de promotores quebrados que dejan la finca con inquilinos dentro, pero que la compra un fondo de inversión y no los registra, y aunque parezca que no hay nadie resulta que hay muchas familias afectadas que igual ni se han enterado de la compra, ahí también queremos mediar", cuenta Peris. En estos casos, muchos contratos de alquiler se podrían declarar nulos y paralizar todo el proceso.

Para Peris, contar con esta herramienta "nos sirve para adelantarnos lo máximo y actuar antes de que esas familias pierdan la casa y se vean directamente en la calle". La idea es poder actuar lo antes posible, antes de que el daño esté hecho e intentar conservar a esas familias en su casa.

Los casos se concentran sobre todo en el sur de la Comunitat Valenciana "donde se cometieron las principales tropelías urbanísticas antes del estallido de la burbuja y que todavía estamos pagando", pero las personas atendidas por la vía del BOE vienen de decenas de municipios de todo el territorio valenciano.

Una vez localizado, el siguiente paso es bajar a los ayuntamientos para que contacten y se ofrezcan a la familia. "Se lo trasladamos a los servicios sociales o a las oficinas Xaloc de Vivienda, para que puedan darle toda la asistencia que necesiten".