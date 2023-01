El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes los "pactos secretos y obscenos" de la Fiscalía Anticorrupción con algunos de los principales acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel.

En declaraciones a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, recogidas por Europa Press, Camps ha denunciado lo que considera una "persecución feroz" por parte del ministerio público y del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Preguntado sobre si teme que los pactos que han cerrado algunos de los principales acusados en esta vista oral con Anticorrupcion puedan perjudicar su defensa, Camps ha asegurado que no teme "absolutamente nada".

Además, Camps ha apuntado que el actual tribunal ha dictado sentencias en que establece que está prohibido que las declaraciones autoinculpatorias de un imputado puedan tener "ningún tipo de implicación" con otros coimputados.

Una "obscenidad"

"Más garantía que me pueda dar que esta sala este en contra de los pactos secretos y obscenos de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas... y digo obscenos cuando imputan a otras personas, porque cada cual puede decir lo que quiera", ha matizado el expresidente.

En este contexto, Camps ha insistido en que es una "obscenidad" que la Fiscalía "busque personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que pide muchas veces".

"Fíjese lo que es decir: le voy a meter 20 años en la cárcel pero no estará ni un solo día si dice que no se quien hizo no se que cosa. En un Estado de derecho, un país moderno y civilizado, esto no debería corresponder", ha apostillado.

Camps se ha expresado así antes de ser juzgado por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel.

Un comienzo accidentado

La vista oral debió arrancar el pasado lunes pero, ese mismo día, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, anunció que aplazaba el inicio del juicio dando un "lapsus de una semana" advirtiendo de que, si no, se podría provocar "indefensión a alguna parte", lo que "lamentablemente" podría dar lugar a una "nulidad" y a que el juicio tuviese que "volver a empezar tres meses o dos años después".

Esta decisión llegó después de que la defensa de Camps relatase que a algunas partes les había resultado "imposible el acceso" a parte de la documentación relativa al proceso. "Hay documentos a los que no podemos entrar", apuntó en la primera sesión de la vista oral.

La vista oral, que sienta a Camps y a otros 26 acusados en el banquillo, viene precedida de una cascada de confesiones y conformidades de algunos de los principales nombres ligados a Gürtel.

El líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, la administradora de la misma, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de la misma, Álvaro Pérez Alonso, alias El Bigotes, han remitido escritos de reconocimiento los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por la Fiscalía.

En las mismas, el ministerio público pide imponer dos años y seis meses de cárcel a Camps como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración al considerar que participó de forma activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market.