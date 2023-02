Compromís hubiera preferido un acuerdo de Gobierno para la reforma de la ley de Irene Montero del ‘solo sí es sí’, pero no cierra la puerta a la propuesta de los socialistas. El diputado Joan Baldoví está dispuesto a estudiarla. ¿Apoyarla? «Hará falta analizarla al detalle», apuntaban ayer fuentes de la formación valencianista.

Un dato está claro: la coalición es partidaria de la modificación de la norma, que ha producido más de 400 rebajas de condenas a reos por violencia machista. Pero, a su vez, Compromís tampoco quiere que la nueva versión de la ley sea un regreso a la norma anterior. Quiere por tanto que se respete el consentimiento como elemento central del cuerpo de la ley.

La formación bascula por tanto entre las posiciones de PSOE y Unidas Podemos en esta cuestión. Los primeros son los que han decidido dar el paso adelante y plantear por su cuenta su propuesta de reforma al no llegar a un acuerdo con los socios. Los ‘morados’, por su parte, no han dicho que no a la reforma, pero rechazan la propuesta de los socialistas al considerar que afecta al «corazón» de la ley, ya que introduce la violencia o intimidación como factor para elevar las pena. Por tanto y no queda el consentimiento como pieza nuclear para juzgar las agresiones a mujeres. El PSOE considera que este elemento se respeta y que solo se introducen cuestiones técnicas para poder elevar los años de castigo. Compromís tendrá que decidir ahora de qué posición está más cerca, a no ser que en el trámite parlamentario los dos grupos del Gobierno alcancen algún tipo de acuerdo.