En Meteored, llevamos unos cuantos días siguiendo la pista a la borrasca de hoy, esa que por su previsible impacto fue bautizada como Isaack. Ahora el centro de bajas presiones va desvaneciéndose, pero no como un azucarillo, más bien entre polvos pica pica. Pese a ser febrero, que es un mes poco tormentoso, las nubes convectivas han crecido en el mar Balear, extendiéndose hacia Cataluña, después Castellón y al resto del golfo de Valencia. La borrasca ha arrastrado desde Argelia una masa de aire algo más templada que, combinada con el aire frío que había en las capas altas de la troposfera y los óptimos niveles de humedad, ha dado pábulo a que se formen nubarrones de porte otoñal. Así las precipitaciones están siendo intensas, con nevadas considerables en nuestras montañas.

Y eso que las temperaturas frías de las últimas semanas han aminorado las anomalías cálidas que mostraba la superficie del mar Mediterráneo tras un arranque de invierno muy suave, pero ha quedado un remanente, de apenas 1 ºC -no es tan poco como piensan-, que también está ayudando a que los frentes crezcan con algo más de brío. Para encontrar todo esto hemos tenido que sacar la lupa, porque no se trata de un episodio meteorológico resultón, todo lo contrario, acabará pasando desapercibido entre las series de datos. Bueno, salvo para los vecinos de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde ayer cayó una granizada de órdago que dejará huella en la memoria de muchos y quizá en la chapa de unos pocos coches, porque, aunque muy aparatosa, el tamaño de los granizos fue en general pequeño. Por cierto, algunos medios no dudaron en destacar su carácter costero, como si eso influyera algo en este fenómeno. ¡No era nieve, señora!

En lo que llevamos de semana, en los espacios del tiempo hemos hablado de una masa de aire retrógrada (que va de este a oeste, al contrario de la circulación general), con origen polar continental (del interior de Europa y que debería ser seca) pero desnaturalizada al sobrevolar el Mediterráneo (gana humedad en el trayecto). Son conceptos enrevesados pero que tienen buena acogida entre el público cuando se explican bien, porque está ávido de información de calidad. Me consta en los datos que “clican” la curiosidad. Ponga un experto en su timeline.