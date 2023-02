Fueron a aplaudir al ganador y se llevaron el premio. Ellos son Anna Devís y Daniel Rueda, dos apasionados de la arquitectura, que transmiten su pasión a través de fotografías llenas de humor y color. El miércoles se proclamaron ganadores en la categoría de Cultura en la décima edición de los Premios Talento Joven Comunitat Valenciana; un galardón que les pilló completamente por sorpresa, «no nos lo esperábamos; fuimos sin pretensiones».

Tanto es así que ni «nuestras familias sabían que éramos finalistas; se enteraron cuando acabó la gala», explicaba Anna aún emocionada en la mañana del jueves. Sus móviles se llenaron de felicitaciones: de amigos, familiares y, también, conocidos. «Somos los dos de pueblo y las noticias viajan mucho más rápido. Pero estamos muy, muy contentos».

Anna y Daniel se conocieron en la universidad; los dos son arquitectos. Pero, desde hace diez años, están desarrollando su proyecto profesional, que empezó «más como un hobbie» pero que, ahora, les ha llevado al éxito. No sólo por haber ganado el premio, sino porque la dupla de arquitectos ha trabajado para gigantes audiovisuales tan relevantes como Disney o Netflix o porque acumulan más de medio millón de seguidores en una de las redes sociales más populares entre los jóvenes.

Su obra se basa en crear imágenes que transmitan emociones «creando otros mundos» con el objetivo de acercar la arquitectura al público en general. «Advertimos que nuestro entorno no podía entender por qué nos apasionaba tanto la arquitectura y llegábamos a emocionarnos con una fachada o un elemento arquitectónico —, explicó Devís a Levante-EMV—. Y nos dimos cuenta de que a través de la fotografía, el humor y el color conseguíamos conectar con el público». De este modo, han descubierto que la fotografía no sólo sirve para captar la realidad, «normalmente cruenta», sino que es «capaz de transmitir emociones positivas que no se suelen trabajar tanto».

Se da la peculiaridad, además, de que su obra es toda artesanal; no utilizan elementos digitales. Se basan en materiales sencillos, la luz natural y los entornos urbanos, con los que diseñan y construyen cada escena «meticulosamente».

¿A qué destinarán el premio económico de 6.000 euros? Lo tienen claro: «nuestro sueño es continuar creciendo como artistas». Para ello, se han propuesto llegar a nuevos públicos, a aquellos que viven ajenos a las redes sociales. «Queremos montar exposiciones y, también, habíamos pensado en publicar nuestro primer libro», reconoce la ganadora. Con estas dos acciones, esperan difundir sus fotografías entre los niños y los ancianos, dos segmentos del público «que también reaccionan muy bien a nuestro trabajo».

Tras muchos años de lucha y reticencias por parte de algunos de sus familiares y amigos, el Premio Talento Joven sirve, también, para refrendar su trabajo aunque ello han confiado «siempre en lo que hacemos».