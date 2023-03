Morant anuncia las diez nuevas 'Ciudades de la Ciencia y la Innovación'

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha anunciado esta tarde en Riba-roja de Túria, las diez ciudades reconocidas como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' de 2022 por su compromiso con la I+D+I.

Las diez nuevas localidades que han obtenido este título por parte del Gobierno son: Algemesí, Castelldefels, Irún, Lugo, Puerto Real, Riba-Roja de Turia, Rubí, Sagunt, L'Hospitalet de Llobregat y Vitoria Gasteiz.

Estas distinciones reconocen a las ciudades que apuestan decididamente por la innovación en las políticas públicas y que potencian en su territorio estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador.

También premia el relevante papel de las entidades locales en la promoción de sus territorios como elemento crucial que determina el desarrollo económico y social.

Con las nuevas incorporaciones, 93 ciudades de diferentes proporciones pasan a formar parte de la 'Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación'. "Estáis en el podio de las ciudades que lideran la innovación en nuestro país", ha señalado Morant.

La titular de Ciencia ha destacado que la Comunidad Valenciana es la autonomía que más ciudades tiene con esta distinción, con 21. Además de Algemesí, Riba-Roja y Sagunt, forman parte Alcoi, l'Alfàs del Pi, Almussafes, Alzira, Benidorm, Castelló de la Plana, Gandia, Gata de Gorgos, Onda, Ontinyent, Orpesa, Paterna, Salinas, Torrent, València, Vila-real, Villena y Vinaròs.

La ministra ha destacado la importancia de las políticas locales innovadoras y transformadoras para crear un nuevo modelo de ciudad, "esta distinción no es solo un reconocimiento, es una hoja de ruta que mira hacia el futuro, un compromiso de Riba-roja con sus vecinos, empresas y empresarios". "No es fácil, hay muchas ciudades que se presentan varias veces y no lo han conseguido todavía", ha agregado.

Esta convocatoria ha valorado especialmente las iniciativas innovadoras de prestación de los servicios públicos, gobierno electrónico, libre acceso a la información y compra pública de innovación como herramienta tractora del I+D+I, así como aquellas actuaciones que alinean a las entidades locales con los objetivos de la Estrategia Horizonte Europa.

La distinción de "Ciudad de la ciencia y la innovación" tendrá una validez de tres años. Una vez transcurra este plazo deberá renovarse. La entrega de las distinciones se realizará en el marco de una gala que acogerá la ciudad de Sagunt el próximo 13 de abril.

En concreto, Riba-roja optó a la convocatoria dentro de la categoría de ciudades de entre 20.001 y 100.000 habitantes. Para la candidatura, el Ayuntamiento presentó una serie de proyectos y actuaciones que giran entorno a varios ejes; la sostenibilidad, la movilidad, la transparencia, la participación, el emprendimiento y la formación y la innovación aplicada a la contratación pública. El consistorio ha realizado un importante esfuerzo en materia de innovación, con una inversión total directa para el periodo 2022-2025 de más de 10,5 millones de euros.

El Plan de Actuación Urbana Municipal (PUAM) de Riba-roja de Túria, en el marco de la Agenda Urbana Española como eje para cumplir los compromisos de la Agenda 2030, marca el conjunto de inversiones necesarias para conformar la sociedad local del futuro durante la década 2021-2030.

Programas como Riba-roja Habitable, Riba-roja de Túria, inteligente y digital, Riba-roja Participativa o el fomento de la actividad turística de calidad, el impulso de la transición ecológica y la transformación digital de las áreas industriales definen el modelo de ciudad que defiende el gobierno local.

Morant ha destacado los avances del municipio en compra pública de innovación con Riba-Roja Licita y el programa Riba-Roja Compensa, con un registro municipal de proyectos para compensar la huella de carbono.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha mostrado su agradecimiento, y ha señalado 'desde 2015 Riba-roja ha trabajado de manera transversa en diferentes ámbitos, la hemos abierto al mundo y hemos entablado alianzas alineadas a los ODS de la Agenda 2030'