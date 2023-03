"Sin acceso al empleo o a la vivienda los jóvenes no pueden tener salud mental. Por eso el trabajo para incluir a los jóvenes tiene que ser interdisciplinar, si no no les podremos acompañar bien en el proceso". Paz Viguer es directora de la recién creada Cátedra de Juventud de la Universitat de València, y entre sus funciones está impulsar investigaciones y formación en esta materia.

La cátedra se presentó hace unos días en la facultad de Psicología de la Universitat de València (UV) y tiene tres líneas de actuación fundamentales. La primera es la divulgación de lo que saben, la transferencia de los conocimientos a la sociedad para que no se queden en la academia. De hecho, trabajan en una plataforma donde colgar archivos y vídeos de sus proyectos y conclusiones para "sensibilizar a la juventud". La segunda es la investigación y la elaboración de informes y estudios que ayuden a comprender el estado de la juventud valenciana. La tercera es la formación, tanto para los propios jóvenes como sobre todo a las personas que tienen que trabajar con individuos de 12 a 30 años. Jóvenes con trabajo pero en pisos compartidos: "El bono al alquiler ayuda pero es un parche, deberían regular los precios" El primer objetivo de la cátedra es la salud mental. Por eso Viguer explica que se va a abrir una línea de estudio para profundizar sobre este tema como primera medida, además de una convocatoria de proyectos de investigación para estudiarlos. Pandemia de salud mental "No queremos que la mirada sobre la juventud sea la de una etapa perdida, sino como una época llena de oportunidades y posibilidades para desarrollar al máximo su potencial y todo lo que pueden hacer", cuenta la directora de la Cátedra. Pero para tener una mirada positiva hay que cambiar mucho las circunstancias de la juventud. Viguer explica que "el efecto de la pandemia ha incrementado todos los trastornos entre los jóvenes, y es algo fundamental que no podemos dejar de lado, hay que incrementar los servicios y dar mucha atención a esta realidad", explica la profesora de psicología de la UV. Otro tema que va a trabajar la cátedra son las oportunidades que generan para los jóvenes el sistema educativo, cómo incrementarlas y sobre todo cómo evitar el abandono de los estudios en etapas tempranas, y si este llega a darse, de qué manera reenganchar a los jóvenes que han salido del sistema. Edadismo de jóvenes y mayores "Los principales prejuicios que los adultos tienen sobre los jóvenes es que son personas que no participan, que no se implican y que no son solidarios, cuando los datos demuestran precisamente todo lo contrario", explica Viguer. Este 'edadismo' presente en la sociedad es otro de los aspectos que va a analizar la cátedra recién creada de la Universitat de València. Pero también al contrario, pretende generar conocimiento e investigación acerca de la relación de las personas de menos edad y las personas mayores para construir "una sociedad intergeneracional". El gran reto de la cátedra y de las políticas de juventud es, según explica su directora, "acompañar al joven en el proceso que debe hacer con su vida". Además, para las personas que trabajan con jóvenes, "incidir en la inclusión de todas las personas jóvenes con otras capacidades y sensibilizar a estos trabajadores sobre el tema".