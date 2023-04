Adiós a pagar 300 euros por la vacuna de la meningitis B

Las familias que hayan tenido o vayan a tener un bebé este año se van a llevar una (grata) sorpresa a la hora de vacunar al pequeño. Ya no tendrán que dejarse más de 300 euros en la farmacia comprando el Bexsero, la vacuna contra la meningitis tipo B que todos los pediatras recomendaban poner pero no estaba financiada por el sistema de salud. La medida entró en vigor en enero con el nuevo calendario vacunal infantil de la C. Valenciana (la medida se ha tomado a nivel nacional) pero no ha sido hasta marzo cuando se ha empezado a poner en marcha ya que la primera dosis está recomendada a los dos meses.

Sanidad vacunará de meningitis B a los bebés desde 2023 "Se va a notar la diferencia", reconoce Ignacio que acaba de ser padre de una niña junto a su pareja Ivana. En su caso, tienen ya a un niño nacido en 2017 y en su momento sí tomaron la decisión de pagar de su bolsillo el Bexsero para proteger a su hijo de este tipo de meningitis, conscientes de que es una infección que puede ser potencialmente mortal sobre todo en los niños más pequeños. "Nosotros antepusimos la salud de nuestro hijo al dinero pero también nos lo podíamos permitir pero otras familias seguro que no han podido. Lo tendrían que haber puesto antes porque no debería de ser un privilegio", asegura Ignacio a este diario. En su caso fueron más de 300 euros pagados en la farmacia ya que la pauta de vacunación son tres dosis: una a los dos meses, otra a los 4 y una última dosis a los doce meses, dinero que en su caso se van a ahorrar. Como ellos y según cifras de la Conselleria de Sanidad, un 60 % de familias valencianas que el año pasado tuvieron a un niño decidieron gastarse ese dinero. Los de diciembre, se quedan fuera La medida está ya en el calendario pero solo va a beneficiar a los niños que hayan nacido desde enero de 2023, no a los que nacieron en 2022. A los bebés nacidos en diciembre, y que han empezado a vacunarse este mes de febrero tampoco les beneficia la medida. Es lo que le ha pasado a Esther, madre de una pequeña que tenía que haber nacido a finales de enero "pero tuvo prisa y llegó el 30 de diciembre". Como Esther salía de cuentas en enero, sí tenía claro que se iba a beneficiar de la medida pero como la pequeña "nació el 30 de diciembre, me toca pagar todas las dosis". Eso sí, se la van a adelantar a los dos meses para ir acompasada con el calendario actual de vacunas. Cinco casos de meningitis, uno letal Además los niños reciben también protección frente a otro serogrupo distinto de la bacteria del meningococo, la C a los cuatro y doce meses. No es hasta los doce años cuando los niños reciben protección frente a más tipos de meningitis con la vacuna tetravalente frente a la meningitis tipo A, C, W e Y, algo que los pediatras piden cambiar porque estos serogrupos (W e Y) son ahora los que más preocupan. De hecho, de los cinco casos registrados de meningitis este año (más uno probable), dos han sido provocados por los tipos Y y el W del meningoco y otro más de "otros serogrupos". De esos cinco casos, falleció un niño de cuatro años. Y es que, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 10% de personas que contraen meningitis meningocócica fallece y la meningitis es la primera causa de muerte por infección en niños y adolescentes. Los grupos de mayor riesgo son los niños menores de 5 años y los jóvenes de entre 15 y 24 años. Aunque no resulte fatal, esta inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal también puede dejar graves complicaciones y secuelas. Proteger antes contra la W y la Y Estos cinco casos hasta finales de abril es una cifra similar a los registros de otros años ya que en la Comunitat Valenciana no se está registrando el fenómeno de casos al alza que sí se está dando en el resto de España. Según la SEN, aunque en España el número de casos de meningitis no sea especialmente alto, desde el año 2014 se observa "una tendencia ascendente, principalmente debido a un incremento de los casos de meningitis meningocócica por los serogrupos W e Y". Precisamente por ello, las cuatro sociedades científicas de Pediatría de la Comunitat Valenciana le han solicitado a la Conselleria de Sanidad que se adelante esa vacunación con los cuatro tipos de serogrupos (la tetravalente que se pone desde 2020 a los adolescentes de 12 años) a los 12 meses. "La intención de vacunar a los adolescentes era proteger también a los lactantes" ya que los adolescentes son un reservorio para la bacteria del meningococo aunque también son el segundo grupo en volumen de casos pero, para ello, "las coberturas de vacunación debían estar por encima del 80 % y no se está llegando a los porcentajes de cobertura que esperábamos", según explica la pediatra e investigadora en vacunas, María Garcés-Sánchez, de ahí que se pida el cambio para proteger antes a los más pequeños.