Se estima que en España hay cerca de 22.500 personas que tienen una infección activa de hepatitis C y no lo saben. Para intentar reducir esta cifra y empezar a tratar cuanto antes a estas personas, investigadores del Instituto de Investigación del Hospital Clínico de Valencia (Incliva) van a poner en marcha un proyecto para hacer un cribado entre los pacientes que llegan a urgencias y aquellos a los que se les hace el preoperatorio y diagnosticar esta infección vírica crónica, la única que se cura por completo eliminando el virus gracias a un tratamiento farmacológico pero que, de no ser atendida, puede derivar con el tiempo en una cirrosis hepática.

Sanidad facilita a casi 18.000 pacientes el acceso a los tratamientos antivirales para la hepatitis C desde 2015 Así, según han informado fuentes del Incliva, se va a aprovechar las pruebas analíticas que se hacen a los pacientes que entran en Urgencias y a los que se les realiza el preoperatorio por el Servicio de Anestesia para hacer la prueba del virus de hepatitis C e intentar así detectar a más personas con la infección activa y poder hacer más tratamientos. El equipo entiende que hacerlo a través de Urgencias es una "estrategia eficaz" ya que el número de personas infectadas por hepatitis C entre las personas que acuden a Urgencias "es claramente superior a la estimada en población general, con una tasa de infección activa dos veces superior". El estudio se está desarrollando con la participación de los servicios de Medicina Digestiva, Urgencias, Anestesia y Microbiología del Hospital Clínico de València. La puesta en marcha de este proyecto (que durará 24 meses y ha obtenido 23.500 euros a través de una beca GILEAD) busca reducir el porcentaje de personas infectadas que no han sido diagnosticadas y que suponen el 29 % del total de los que se entiende que tienen la infección activa. Según datos del Incliva, entre el 0.8 y el 1.2 % de la población adulta ha entrado en contacto con el virus y entre el 0,2 y el 0,4 % tienen la infección activa. Estar infectado pero sin tratamiento supone estar en riesgo de desarrollar a medio largo plazo una cirrosis hepáticas y las complicaciones asociadas. Además de buscar este virus en la pruebas se buscará otros tipos de hepatitis (la B y la D) y posibles infecciones provocadas por otros virus -como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)- que comparten mecanismos de transmisión con la hepatitis y "poder derivar, en caso necesario, a los servicios pertinentes para su seguimiento y tratamiento". Participantes en el proyecto El proyecto tiene como investigadores principales a Amparo Escudero -del Grupo de Investigación de Deterioro Neurológico de Incliva, especialista de Medicina Digestiva del Departamento de Salud Valencia-Clínico Malvarrosa y profesora del Departamento de Medicina de la Universitat de València (UV)-, entre cuyas líneas de investigación se encuentra el estudio de hepatopatías víricas, y David Navarro –coordinador del Grupo de Investigación en Microbiología Molecular y Patogénesis Microbiana de Incliva, jefe del Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Clínico y catedrático de Microbiología de la UV-. Además, el equipo investigador está integrado por los doctores Rafael Badenes y Carlos Tornero, del Grupo de Investigación en Anestesiología y Reanimación de INCLIVA y del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico; José Javier Noceda y Mª Teresa Sánchez, del Servicio Urgencias Médicas del Hospital Clínico; Mª Jesús Alcaraz, del Grupo de Investigación en Microbiología Molecular y Patogénesis Microbiana de Incliva y del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico; David Martí Aguado, investigador Joan Rodés en Incliva y del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico; y Mª Pilar Ballester Farré, del Grupo de Investigación de Deterioro Neurológico de Incliva y del Servicio Medicina Digestiva del Hospital Clínico.