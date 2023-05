El pasado 12 de octubre tuve la oportunidad de asistir a la actividad organizada por el edafólogo de la Universidad Miguel Hernández de Elche Jorge Mataix en el paraje alcoyano de Serelles, en la Sierra de Mariola. A modo de lo que se hace con éxito en los Geolodías, se trataba de organizar una actividad divulgativa sobre la gestión y prevención de los incendios forestales desde un punto de vista técnico, pero al alcance de todos los públicos. Me pareció una gran idea que fueran los propios estudiantes los encargados de dar las charlas en los distintos puntos de interés. Yendo al grano, al contenido me pareció extremadamente interesante y como los asistentes estábamos bastante convencidos de lo que nos contaban creo necesario, como siempre, que todo lo que allí se dijo trascendiera a la opinión pública. La proximidad de la zona al núcleo urbano de Alcoi y el hecho de haber sufrido dos incendios recientemente, uno en 1994 y otro en 2012, ha permitido que se pudiera convertir en una magnífica parcela experimental de todo lo que se debe o no se debe hacer en las fases posteriores de un incendio forestal, con la idea de conseguir una buena recuperación y de evitar en lo posible que se repita un gran incendio en ese sector. En unos casos se procedió a colocar restos vegetales con la idea de ayudar al suelo a recuperarse, algo necesario si queremos una buena regeneración vegetal. En otros casos es necesario eliminar una buena cantidad de los pinos que van saliendo porque una excesiva densidad de los mismos los hace crecer poco y mal, no permite el desarrollo del sotobosque y es un peligro evidente en caso de un nuevo incendio. Los factores climáticos, la necesidad de recuperar el mosaico agroforestal y cierto tipo de ganadería, y lo poco recomendable de ser demasiado agresivo en la retirada de la madera quemada fueron otros de los temas tratados. La palabra clave y resumen de todo lo que se dijo fue “depende” porque cuando se simplifica todo lo que se dice sobre las causas y consecuencias de los grandes incendios forestales lo primero que hay que saber y divulgar es que cada caso es distinto.