Los próximos días serán decisivos y en ellos está depositada la confianza de todos los partidos de obtener resultados más solidos y definitivos. Estos últimos seis días son clave para aumentar la confianza en la ciudadanía y movilizar el electorado tanto hacia un lado como hacia el otro. En el caso de la izquierda, para conformar un nuevo Botànic, y en el caso del PP para lograr ese extra darle la vuelta al tablero político.

En el PSPV esperan la «valencianización del voto», como dijo ayer el president y candidato por el PSPV, Ximo Puig, para lograr cierta ventaja que les de garantías de renovar el pacto del Botànic. Para el Jefe del Consell, en esta segunda legislatura se han hecho los deberes como muestran «los indicadores económicos y sociales». Por eso, está confiado de que hay motivos más que suficientes para creer en una mayoría de progreso si el electorado se moviliza, la clave para volver a gobernar.

Para ello, la encuesta de Invest Group para los medios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana dejan claro que será necesaria de nuevo la fuerza de Compromís. También en la coalición creen que el crecimiento en la intención de voto será mayor a lo largo de esta semana, más si cabe con el liderazgo de Joan Baldoví. Fue la coportavoz Águeda Micó quien valoró ayer los resultados electorales del muestreo y recordó que en los últimos comicios Compromís superó las previsiones, algo que «volverá a suceder este año».

Para Héctor Illueca, candidato de Unides Podem y vicepresidente segundo del Consell, los 6-7 escaños que le otorga la encuesta afianzan la tendencia ascendente de la coalición de los morados con EUPV. Para ello, Illueca cree que el esfuerzo debe ir en estos últimos días a convencer a los indecisos, algo que también se propone Mamen Peris, candidata de Ciudadanos a la Generalitat.

Según la encuesta, los naranjas quedarían fuera de las Corts al no superar la barrera del 5 % de los votos fijada en la C. Valenciana. Sin embargo, Peris cree que no está recogiendo «la realidad de la calle», que serán decisivos para gobernar y se erige como el «voto útil» para formar Consell.

En el PP hay «satisfacción moderada», según cuenta Miguel Barrachina. Por los resultados que proyecta la encuesta y por el subidón de la plaza de toros de ayer, tras lo que entienden que los resultados «se pueden quedar pequeños».

Puig (PSPV): «Tenemos confianza en que la decisión del voto se valencianice aún más» Ximo Puig se muestra optimista tras los resultados de la encuesta de Invest Group para Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana: «Tenemos confianza en la medida que la toma de decisión de cara a las elecciones se valencianice aún más, porque hemos cumplido y todos los indicadores económicos y sociales lo dicen». «Hay motivos para la confianza», remarca, al tiempo que subraya que los hay para «la desconfianza» hacia la derecha. «Es volver a la corrupción, los recortes y el paro». «¿Y quién quiere un Gobierno con la extrema derecha?», añade, «hay muchos motivos para movilizarse y, si así es, habrá victoria clara de la mayoría de progreso. No hay motivo para que no sea así». El candidato del PSPV y president de la Generalitat asegura además que la garantía de un nuevo Gobierno progresista es que los socialistas obtengan la mayoría o se acerquen lo máximo a la posición de primera fuerza en la C. Valenciana.

Barrachina (PP): «Los resultados se pueden quedar pequeños, el cambio es muy probable» El PPCV se muestra «moderadamente satisfecho» por los resultados que proyecta la encuesta publicada ayer por este diario, en la que los populares casi duplicarían su número de escaños en las Corts (de 19 a 36). Quien la valora es el diputado y director de campaña de Carlos Mazón, Miguel Barrachina, que defiende que el llenazo de la plaza de toros puede marcar un cambio de tendencia decisivo para el 28M. «Los resultados se pueden quedar pequeños», vaticina. El optimismo lo fundamenta en tres aspectos que señala el estudio: El PP gana en las tres provincias, Mazón recibe una mejor valoración que Ximo Puig y los valencianos sitúan como su principal preocupación la Sanidad, uno de los ejes de la campaña del PP.

Micó (Compromís): «En 2019 superamos las previsiones y este año lo volveremos a hacer» La coportavoz de Compromís y directora de la campaña electoral de la coalición, Águeda Micó, hizo ayer la valoración propia de la encuesta electoral publicada por este diario, que da a Compromís entre 13 y 14 escaños en las Corts para su candidato, Joan Baldoví. «Como siempre decimos, las encuestas son encuestas, y no hay nada escrito hasta que la ciudadanía vote el 28 de mayo». Además, confía en el margen de error porque «en 2019 superamos ampliamente la previsión de todas las encuestas y este año lo vamos a volver a hacer». Respecto a la situación del tablero político y el desenlace del 28M, Micó cree que el escenario «está ajustado» y los próximos días «serán clave para que Compromís consolide su crecimiento». Así, espera que con el liderazgo de Joan Baldoví sea realidad un nuevo gobierno «y se revalide el tercer Botànic» junto a los socios, frente el ascenso de la derecha.

Illueca (Unides Podem): «Refleja la tendencia ascendente de Unidas podemos, el electorado crece» El candidato por Unides Podem y vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, se muestra optimista respecto los datos arrojados en la encuesta de Invest Group: «Refleja la tendencia ascendente de Unidas Podemos respecto a otras muestras publicadas», señala. Eso sí, advierte que encuestas «hay para todos los gustos» pero valora «que adelante la evolución que creemos que se va a producir en los próximos días respecto a los resultados que obtendrá Unides Podem». Illueca asegura que en la coalición entre Podemos y EUPV están convencidos de que van a repetir los resultados de 2019 y no solo eso, sino que van a ser mejorados. «Nuestro electorado está creciendo cada día y así seguirá esta semana, algo que se refleja en esta encuesta» que ha publicado Levante-EMV. El candidato cree que hay que aprovechar al máximo esta última semana para tratar de convencer a los indecisos y prevé un «veredicto positivo».