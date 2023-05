El peor escenario se ha producido. Unides Podem-EU, la formación que fue garante del gobierno del Botànic hace cuatro años (PSPV, Compromís y UP), desaparece de las Corts y con ella se esfuman las opciones de la izquierda para repetir mandato. El partido no ha conseguido superar la barrera del 5 % de los votos, el mínimo para poder entrar en la cámara y se queda sin un solo diputado en la Comunitat Valenciana.

La coalición electoral formada por Podemos, Izquierda Unida y Equo era la clave por la que pasaban las opciones de la izquierda. Sin embargo se ha quedado en cero escaños, un descalabro frente a los ocho conseguidos las pasadas elecciones en 2019, cuando entró por primera vez en el Gobierno autonómico. Héctor Illueca, líder de Unides Podem, necesitaba unos 126.000 votos para sortear esa brecha clave. Al final, se ha quedado en torno al 3,6 %. Un desplome que hace que el partido se quede fuera de las instituciones y ocupe el quinto lugar por detrás de Vox y Compromís. Los morados certifican su hundimiento después de los 13 diputados cosechados en 2015 y los 8 las pasadas elecciones. La fuga de votos ha llegado por las tres provincias por igual, logrando porcentajes similares. Consulta los resultados electorales en tu municipio La coalición asumió esta legislatura una vicepresidencia y una cartera que resultó ser clave, la conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en manos de Rubén Martínez Dalmau (hasta agosto de 2021) y después de Héctor Illueca. Además, la lideresa de Izquierda Unida, Rosa Pérez Garijo, ostentó la cartera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, con mucho trabajo por delante en temas de memoria democrática y reparación para los familiares de los fusilados durante el franquismo en fosas sin identificar. Descalabro electoral Los sondeos daban a Unides Podem-EU una horquilla de 6 a 7 diputados, una predicción que levantaba el ánimo de los más pesimistas, que temían no rebasar el límite del 5 % (3 diputados) para entrar a las Corts. Los malos augurios se han cumplido. El resultado electoral de este domingo certifica la caída del partido hasta el punto de salir de las instituciones autonómicas. Pese a que la coalición perdió mucha visibilidad en el primer Botànic (2015-19), ya que apoyó, pero no formó parte del Gobierno, logró recuperarla en esta última legislatura con una vicepresidencia y las carteras de Vivienda y Cooperación. El decreto de tanteo y retracto, que ha permitido aumentar el parque público de vivienda a través de la compra de pisos a grandes tenedores y fondos de inversión, la puesta en marcha de oficinas por el derecho a la vivienda para defender a víctimas de desahucios, el decreto que regula la actividad de los grandes tenedores de vivienda y el acoso inmobiliario, o la promesa de regular los precios del alquiler con la ley de vivienda fueron algunos de los hitos. La mala gestión de las ayudas al alquiler para jóvenes o la ineficacia en la construcción de Vivienda de Protección Pública han sido los contras de la legislatura. Así se ha desplomado la vivienda protegida en la Comunitat: de 110.000 pisos en los noventa a 3.400 en la última década Resultado doloroso "sin paliativos" Visiblemente emocionado, Héctor Illueca ha reconocido que "la derecha política y mediática ha conseguido marcar sus temas dominantes en la campaña". Para el candidato "estos últimos días se ha hablado mucho de ETA y de la compra de votos en Melilla, en lugar de la educación, la sanidad y la vivienda, y eso ha tenido mucho que ver en el vuelco electoral". Illueca también ha destacado la "hostilidad" hacia su partido en campaña y el "clima de conflicto" en la política estatal. Y ha calificado el resultado de "doloroso" sin paliativos. Los ánimos estaban por los suelos en la sede del partido conscientes del descalabro electoral. La líder de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, ha destacado por su parte la gestión del Botànic en tiempos de crisis y pandemia, y ha reivindicado que "nos preocupa saber si se van a revertir todas las políticas sociales en las que hemos avanzado en los próximos 4 años". Unides Podem-EU ha perdido votos en favor de sus socios de Gobierno. La principal fuga ha sido hacia Compromís, representado por Joan Baldoví, aunque también han perdido apoyos hacia la estabilidad que representa el PSPV. La corta vida de Héctor Illueca como candidato (menos de dos años) tampoco ha sido una ventaja para la coalición, pese al apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz en un mitin en Alicante. Con este nuevo escenario y sin la tercera pata del Botànic, las posibilidades de que vuelva a Gobernar la izquierda desaparecen y el relevo lo toma un más que posible Gobierno del Partido Popular con Vox.