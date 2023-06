Entendiéndolo pero alertando de que hay que poner remedio al sistema de acceso a la universidad. Así reacciona la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria del País Valencià (Adies-PV) al frenazo del Gobierno central a la reforma de la selectividad. El adelanto electoral se ha llevado puesta la aprobación del nuevo sistema, que según el Ejecutivo de Pedro Sánchez queda "guardada en un cajón" para que el próximo inquilino de la Moncloa lo apruebe o lo desestime. "Entenderse, se entiende dentro del contexto electoral político que se ha planteado. Como la prueba actual es una prueba que ya estamos haciendo, no sería un problema seguir con ella, de hecho la vamos a hacer en pocos días", dice a Levante-EMV Toni González Picornell, presidente de Adies-PV.

"Lo que está claro es que el acceso a la universidad si que necesita de un nuevo planteamiento", agrega González. Lo que se encuentran los profesores de secundaria es un escenario en el que la nota de selectividad prima mucho a la hora de entrar en la carrera, un sistema que perjudica a perfiles de alumnos que encajarían a la perfección en esos grados de los que quedan excluidos. Y solo quedan fuera por no tener la nota necesaria. "Hay ciertos estudios que tienen un componente vocacional", insiste el dirigente de Adies-PV.

González cree que "hay que hacer un cambio" para que que "cualquier alumno tenga la oportunidad de acceder al estudio universitario deseado". "Voy a poner el ejemplo de Medicina, donde nos estamos encontrando calificaciones muy elevadas que no acceden y hay estudiantes que serían grandes médicos o enfermeros y se quedan fuera solo por no llegar a la nota de corte. Sacan un 13 sobre 14 y aun así no pueden entrar", valora el docente.

Sin resultados de la prueba piloto

Seis centros escolares valencianos formaron parte de la prueba piloto para esa nueva selectividad que ahora ha quedado suspendida. Fueron alumnos de primero de bachillerato los que se sometieron a unos ejercicios donde les pedían aplicar sus conocimientos a través de preguntas más contextualizadas con la realidad. Los estudiantes de este curso son los que fueron evaluados porque ya están cursando este año el aprendizaje competencial que implementó la Lomloe.

Tres meses después de realizarse aquella prueba, los resultados siguen sin hacerse públicos. Fuentes del Ministerio de Educación consultadas ayer por Levante-EMV dicen que, como se ha paralizado la publicación del Real Decreto, se ha paralizado también el proceso por el cual se debían dar a conocer los resultados.

Los exámenes fueron de Lengua Castellana y Matemáticas y no se hicieron públicos los nombres de los centros que participaron en la prueba. Por el momento, tampoco se sabrá si la prueba fue efectiva.