Nuevo giro en la crisis interna del PSPV por las listas electorales del Congreso y Senado para el 23J. Ferraz aceptaría buena parte de las consideraciones de las direcciones provinciales de Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, líderes en Valencia y Alicante, respecto a los cambios planteados por la ejecutiva autonómica que dirige Ximo Puig, que supondría una cierta desautorización del PSOE al secretario general de los socialistas valencianos.

En este sentido, según ha podido saber fuentes del socialismo valenciano, la Comisión Federal de Listas ha aceptado la candidatura de Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, para liderar el Senado en València. Esto supone aceptar la propuesta de Bielsa para la cámara alta frente a la de Puig, que había postulado al secretario autonómico en Presidencia, Alfred Boix.

No es el único cambio que se ha llevado a cabo en Madrid. También se modifica la cabeza de lista para el Senado en Alicante pasando de ser Antonia Moreno, delegada del Consell en Alicante y cercana a Puig, a Ana Martínez Zaragoza, actual senadora y propuesta por Soler en un primer momento hasta que la dirección de país del jueves la enmendara mientras que el alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, permuta su puesto por José Antonio Díaz, por lo que el primero irá de tres y el segundo de cinco.

Castelló no se libra de los cambios en las cabeceras de las listas al Senado. En esta, la alcaldesa de Castelló (derrotada el 28M), Amparo Marco, sustituiría a la propuesta del PSPV de poner a Eva Redondo, delegada del Ejecutivo autonómico en Castelló, como proponía Puig. En esta ocasión, sin embargo, no había tensión con la provincia de Castelló como sí que había con las de Valencia y Alicante. No en vano, Marco forma parte de la dirección del PSOE.

Bielsa y Soler han estado este viernes en Madrid en un movimiento que parece haber surgido efecto. La Comisión Federal de Listas es el paso previo a que el sábado el Comité Federal ratifique las candidaturas definitivas. El cambio en este órgano, reunido este viernes, supondría una cierta desautorización de Ferraz a Puig a quien, según transmitían fuentes de la ejecutiva autonómica, se le había asegurado que tendría vía libre para poder elaborar las listas.

Sin embargo, Ferraz ha acabado tomando una posición intermedia. Ha aceptado algunas de las peticiones de Bielsa y Soler, las relativas al Senado y, en especial en el caso de Valencia, la del alcalde de Paterna, muy próximo del líder provincial, pero ha rechazado la del número tres al Congreso en Valencia, dejando la vía alternativa propuesta por Puig: Carmen Martínez. El secretario provincial propuso a Pilar Sarrión, alcaldesa de Anna y portavoz de su ejecutiva, pero la dirección autonómica la cambió por la diputada en Corts y alcaldesa de Quart de Poblet, quien finalmente irá en las listas.

Este último giro supone una sacudida más dentro de la fractura interna que se ha abierto en el PSPV tras la pérdida de la Generalitat el 28 de mayo. La posibilidad de que Puig continúe al frente del partido toda la legislatura y que pilote la transición del liderazgo orgánico (o que siga él y se presente como candidato en 2027) ha provocado turbulencias internas con Bielsa y Soler como los principales protagonistas tratando de ganar posiciones de cara a la carrera sucesoria que, si bien formalmente no se ha abierto, en el fondo lo está desde el 28M.