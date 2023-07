"Te pedimos que no concedas por acción u omisión un posible gobierno con el Partido Popular y VOX con aquellos que han llegado a decir de nosotros que somos una banda criminal, con aquellos que han querido vernos en la cárcel". Esta es una de las ideas que destacan ex altos cargos de la empresa Divalterra de la diputación de Valencia y absueltos en el caso Alquería en dos cartas abiertas a Ens Uneix y al propio Jorge Rodríguez para pedir que apoyen el viernes, en el pleno de constitución de la institución provincial, un gobierno progresista con PSPV y Compromís y con el candidato socialista, Carlos Fernández Bielsa como presidente.

Concretamente, los autores de los manifiestos son el ex gerente de Divalterra, Xavier Simón y el ex alto cargo y ex alcalde de Rocafort, Víctor Jiménez, quienes se han dirigido a la fuerza de la Vall d'Albaida para intentar convencerles, a 24 horas de la cita para decidir el futuro de la provincia, de que no faciliten con su único voto, el de la diputada Natàlia Enguix, un gobierno de PP y Vox.

Lee aquí la carta entera de Simón, dirigida a Ens Uneix y aquí el escrito de Víctor Jiménez para Jorge Rodríguez.

Los documentos llegan a un día del pleno de constitución del ente provincial y con todas las posibilidades abiertas. "Veo que pasan los días sin que se anuncie el esperado acuerdo. Por ello, llegados a este punto, y ante la posibilidad de que se acabe configurando en la diputación un gobierno formado por la derecha y la ultraderecha, nos vemos en la necesidad de hacer algunas reflexiones", comienza el escrito de Simón remitido al partido de Rodríguez.

Pese a reconocer que se han de pedir inversiones en el marco de una negociación, no comparte que el resultado de las conversaciones "den la diputación a aquellos que no solo representaban el modelo de institución al que se puso fin en 2015 (cuando Jorge Rodríguez tomó posesión como presidente del ente, todavía con el PSPV), sino que además son el mismo partido que acabó pidiendo pena de cárcel precisamente para quienes trabajamos por poner en marcha una nueva Diputación", señala en referencia al caso Alquería.

Por eso, pide, que no se entregue la presidencia "a quienes sabemos que van a aplicar, porque así lo hacían, unas políticas tan diferentes a aquellas en las que nosotros creemos". "Eso sí sería cruzar una línea roja muy difícil de revertir. Amigos y amigas de Ens Uneix, amic Jorge, no nos defraudéis a todos los que siempre hemos creído en ti", concluye Simón.

"Sería un error truncar un gobierno progresista"

Por su parte, Víctor Jiménez, anima a Rodríguez a "seguir construyendo, con la humanidad y el buen hacer que siempre has demostrado, un entorno de convivencia y de progreso para la sociedad valenciana" y considera que sería un "error imperdonable" que con el voto de Natalia Enguix "truncara un gobierno progresista para la Diputación de Valencia" y "no sirviera para unir a las formaciones de la izquierda valenciana derivando en un gobierno de PP y VOX".

Con "todo el respeto y el cariño", señalan, "te animamos a que permitas que la diputación siga gobernada por la izquierda, atendiendo a tu profundo perfil demócrata y a tu sincera vocación de servicio público, en defensa siempre de la igualdad y la justicia social", concluye".