En la Comunitat Valenciana hay censados 1.013.319 perros y los dueños de estos animales deben tener un seguro para tener cubierta su responsabilidad civil, es decir, los daños que pudiera ocasionar el animal a un tercero. Y es que el 29 de septiembre (este viernes) entra en vigor la nueva ley de Bienestar Animal, que obliga a los tenedores de perros a contratar un seguro para sus mascotas, de forma obligatoria.

Así, la normativa estatal dice, literalmente, que «durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente». Pero ¿de cuánto es esta cuantía? ¿de qué coberturas o daños hace referencia la normal?

Estas preguntas deben tener respuesta en el reglamento que desarrolla la ley. Sin embargo, el reglamento no ha llegado a tiempo y por lo tanto, la obligación del seguro también queda pendiente. Así lo aseguran desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tras recalcar que la cobertura se exigirá «una vez se apruebe el reglamento de la ley» que, de momento sigue pendiente.

Ante la proliferación de informaciones sobre el seguro obligatorio, el Colegio de Veterinarios de Valencia advierte del "vacío legal" que existe ante una ley de Bienestar Animal que obliga a contar con un seguro y un reglamento "que aún no está aprobado ni desarrollado". "Tengo que asegurar a mi perro pero no sé qué cuantía debe cubrir la responsabilidad civil por daños a terceros. Por eso, desde el colegio de Veterinarios decimos que no hay seguridad jurídica y que hay cierta incertidumbre", explican. Es más, recuerdan que en muchas coberturas del seguro del Hogar las mascotas "ya están incluídas" por lo que recomiendan a los tenerdores de perros "contactar con la compñaía con la que tenegan el seguro del hogar y ver si les cubre, qué les cubre y hasta cuánto".

La letra pequeña de la cobertura del seguro del Hogar

Ahora bien, desde Marsh, líder global en consultoría de riesgos y correduría de seguros, explican a Levante-EMV que "hasta ahora la cobertura de seguro de Hogar incluía, en numerosos casos, la responsabilidad civil de los animales domésticos. No obstante, es aún incierto cómo aplicarán estas pólizas a partir del 29 de septiembre, dado que las pólizas de Hogar excluyen la cobertura de aquellos seguros que sean obligatorios, con el posible impacto que supondrá en la prima del seguro. Es importante destacar que la obligatoriedad del seguro recae en aquellos propietarios de perros. El resto de animales domésticos seguirían cubiertos en los términos que establezca la póliza de hogar".

"En función delas coberturas el precio puede oscilar entre los 60 y los 240 euros al año", explican las aseguradoras

Por ello, recalcan que "a día de hoy esta cobertura puede integrarse únicamente dentro del seguro del Hogar, aunque, como se detallaba anteriormente, será necesario confirmar si las aseguradoras mantienen esta cobertura dentro de sus pólizas de hogar por exclusión general de aquellos casos en los que el seguro sea obligatorio. En cualquier otro caso, será necesario contratar expresamente este seguro para nuestra mascota".

Así, en el caso de un seguro de específico de mascotas, esta compañia aseguradora explica que el coste este varía en función de las coberturas que se requieran, oscilando entre los 60 y 80 euros anuales de un seguro de Responsabilidad Civil básica, "y hasta unos 240 euros anuales si añadimos la cobertura de asistencia veterinaria por accidente y enfermedad. El tamaño de nuestra mascota y la raza influirán también en el rango de precio".

Respecto a los límites y coberturas, tanto para Perros de Manejo Especial (PME) --hasta ahora denominados Perros Potencialmente Peligrosos (PPP)-- como para los que no lo son cuentan con diversas modalidades, tanto de cobertura como de límites. "Así, podemos encontrar diversos límites en productos únicamente de Responsabilidad Civil (entre rangos que van de los 120.000 a los 300.000 euros), y coberturas adicionales de asistencia veterinaria por accidente, por enfermedad, inclusión de franquicia, etc", explican desde Marsh.