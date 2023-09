El abogado de la Generalitat Jesús Emilio Torrejón Puchol ha tenido que comparecer finalmente como testigo perito ante el tribunal que preside el último juicio de la trama valenciana de la Gürtel. El letrado ha sido citado por la defensa del exsubsecretario de Sanidad, Rafael Peset, al que se juzga en esta causa por los contratos que adjudico a la trama Gürtel en la Conselleria de Sanidad. Aunque el abogado de la Generalitat intentó evitar el trance de tener que declarar junto al interventor de la IGAE (Intergención general de la Administración del Estado) en calidad de perito y así lo solicitó al tribunal, que desestimó su petición la semana y le obligó a comparecer finalmente.

"He intentado no estar aquí, porque creo que no debo estar", ha respondido a la Fiscal Anticorrupción del caso Gürtel. El abogado Jesús Emilio Torrejón Puchol ha explicado que en 2010 la abogada general de la Generalitat "Isabel Villalonga me pasó una copia del informe de la IGAE sobre la trama Gürtel en papel. Que era a lo que ella había hecho referencia en la rueda de prensa del viernes. Y me dijo: 'Emilio, queremos una respuesta jurídica a lo que dice este informe porque se pone en entredicho el prestigio de la institución, la forma de contratación y no estamos de acuerdo". El letrado ha explicado que después de elaborarlo (durante un fin de semana y sin tener acceso a los expedientes) "me dijeron que se enviaba al TSJ de Madrid. Yo me opuse". Aún así, consta en la causa que el informe de Torrejón Puchol se incorporó a la causa de la trama Gürtel el 20 noviembre de 2013, con un escrito suscrito a petición. "Yo nunca di autorización", ha defendido ante el tribunal. "Y en mi escrito al tribunal de septiembre de 2023 he puesto que no se me encargó hacer un escrito para enviarlo a un juzgado, estoy indignado con este tema".

Asegura que no recibió indicación ninguna para elaborar el contrainforme. "Nunca. Era para uso interno. Querían tener armas jurídicas para saltar a la palestra en alguna comparecencia, tener una respuesta jurídica a todo ello, para eso se hizo este informe". La Generalitat tuvo acceso al informe de la IGAE aunque no se personó en la causa de la trama Gürtel hasta 2020, ya durante la etapa del Botánico.