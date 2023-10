Es uno de los virólogos e investigadores en vacunas más reputados a nivel internacional. Alfredo García Sastre (Burgos, 1964) estuvo hace unos días en València en la novena cumbre del Grupo de Trabajo Europeo en Gripe (ESWI por sus siglas en inglés), un encuentro al más alto nivel para debatir sobre este virus, pero también sobre otros respiratorios como el sincitial (VRS) o el SARS-CoV-2 y los avances en inmunización.

¿Qué podemos esperar del SARS-CoV-2 después de tres años de convivencia?

Se va a convertir en un virus respiratorio más. Es cuestión de ver qué cantidad de enfermedad genera con respecto a los otros dos grandes, el VRS (el causante de la bronquiolitis) y la gripe porque todavía no está claro si va a ser igual que el de la gripe o peor. Desde luego, no mucho peor. La cantidad de enfermedad severa que el virus da en presencia de una población que ya ha sido expuesta inmunológicamente es mucho menor que la que la que daba al principio. La mayor parte de personas están inmunizadas con vacuna y con infección y esa inmunidad, aunque las nuevas variantes sean capaces de superarla, no lo hacen lo suficiente como para poder generar mucha enfermedad grave. Y en los no vacunados o que no han visto el virus, los recién nacidos, pues ya sabemos que la cantidad de enfermedad severa es muy poca.

¿Es esperable un gran salto evolutivo del virus?

No es esperable, pero nunca se puede decir con toda certeza que no pueda ocurrir. Es el problema que hay. Pero también puede ocurrir con gripe, ¿no? Y con cualquier otro virus. No es esperable porque no es seleccionable. Los virus se adaptan a poder reproducirse lo mejor que puedan y para eso tienen que transmitirse. Para que un virus respiratorio se pueda transmitir tiene que hacerlo a partir de secreciones que vienen fundamentalmente de la parte respiratoria alta. Y si la enfermedad la ocasionan en la parte respiratoria baja o si se van al cerebro, desde ahí no pueden transmitirse.

¿Qué virus generará la próxima pandemia?

Volvemos a apuntar a la gripe aviar, a lo que estábamos antes. Yo sigo pensando que va a haber una pandemia de gripe. Pero nos hemos equivocado dos veces ya o sea que es muy difícil de predecir. La pandemia de 2009 fue un H1 y nadie se pensaba que iba a ser un H1. Los H5 tienen mucho riesgo porque hay mucha variabilidad y mucha cantidad de virus circulando ahora mismo en animales, por eso tienen más riesgo, pero puede ser cualquier otro subtipo.

¿Qué temporada de gripe tendremos?

Normalmente el pico es en febrero, pero ahora que hay un virus más circulando pues las cosas son también más complicadas. Veremos si el pico (de covid) va a ser coincidente con el de gripe o no y si se va a necesitar también vacunación anual contra el SARS-CoV-2. Si fueran coincidentes se podrían poner las dos vacunas a la vez, pero ¿cómo se combinan? Porque las vacunas de gripe no son de RNA pero las que más se usan para coronavirus sí lo son.

Ahora se ponen a la vez pero son dos vacunas diferentes. ¿El futuro es una única vacuna?

En una misma jeringuilla. Si al final se hace la vacuna de covid anual, sería lo que uno querría. Es más fácil. Depende de si la vacuna de SARS-CoV-2 se hace anual o no y del tipo de plataformas vacunales que se sigan usando. Porque la vacuna de coronavirus, aunque no da lugar a efectos adversos severos, sí tiene efectos y si se añade a la de la gripe, puede que haya gente que no quiera ponérsela simplemente por no estar algún día con fiebre. Puede que en el futuro aparezcan vacunas mejoradas. Y si esas vacunas mejoradas se necesitan anualmente y se pueden poner junto con la de la gripe, sería cuestión de intentar combinarlas, como las pediátricas.

¿Se está barajando ya?

Aquí lo hemos debatido, al igual que las mejoras que se pueden hacer en la vacuna de covid porque ha venido muy bien pero las que hay no son del todo óptimas. Uno por la reactogenicidad: si dieran lugar a menos efectos secundarios sería mejor. También por la duración de la inmunidad porque no es muy larga. Incluso si el virus no cambiara, seguramente habría todavía que usarlas de un modo anual y la tercera es en evitar no solo enfermedad severa, sino también infección y transmisión. Eso sería el ideal.

Este año es el primero que se vacunará a los niños de gripe. ¿Qué se puede esperar?

La consecuencia principal es la disminución de la circulación (del virus), porque está muy claro que los que llevan realmente la infección de gripe son los niños. Se infectan más fácilmente, tienen síntomas más leves pero transmiten muy bien el virus a sus padres, a sus abuelos ... y es por eso que muchas veces coincide con el inicio del calendario escolar con el inicio de la gripe y luego después de Navidades cuando vuelven al colegio, ocurre el pico. Y si están los niños vacunados, ese pico se podría disminuir.

Convencer a los padres solo pensando en evitar la transmisión es difícil...

Las vacunas necesitan hacer un beneficio personal a quién las usa, no solo un beneficio social y por suerte, sí lo hay. No hay muchos niños que tengan enfermedad severa de gripe, pero ahora mismo hay más niños que mueren de gripe que de covid. En Estados Unidos hay una asociación sin ánimo de lucro de padres de familia que han perdido un hijo o una hija debido a la gripe. Intentan concienciar a la población de que tus hijos pueden morir de gripe, como les ha pasado a ello y de que, por lo tanto, la vacunación es muy importante. Además la intranasal, los niños la toman muy bien, no hay aguja.

También es el primer año que se pone a todos los lactantes la «vacuna» para la bronquiolitis. ¿Puede ser un cambio de escenario?

Se han conseguido anticuerpos mejorados, aunque se ha tardado mucho, que sean capaces también de ser usados a distintas edades y no solo en prematuros. Pero sí, puede ser un cambio de escenario. Lo único es que sigue siendo una terapia cara. Salva vidas pero es muy difícil implementarla en países más pobres.