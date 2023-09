Todos los niños de menos de dos años se contagian en algún momento por el virus respiratorio sincitial (VRS), uno de los muchos virus respiratorios que rondan a los más pequeños. El problema es que infectarse de VRS, algo que es muy fácil, no tiene las mismas consecuencias para todos los bebés. Lo pueden pasar como un simple catarro, pero también puede degenerar en una bronquiolitis, una inflamación de los canales más pequeños de los pulmones y ahí empiezan los problemas. Los bebés, sobre todo los de menor edad, terminan fatigándose al no poder respirar y necesitan ingresar en el hospital o incluso en la UCI para recibir oxígeno. En ocasiones, pocas, no superan la enfermedad porque realmente no hay un tratamiento específico.

Suben las infecciones respiratorias entre niños tras la vuelta al cole Estos casos más graves, que todos los años hay (y para muestra el colapso que hubo el año pasado en las UCI pediátricas valencianas), son los que este otoño-invierno se quieren evitar con la nueva campaña de inmunización que se va a poner en marcha en la Comunitat Valenciana (y en el resto de España). El objetivo es proteger a los más vulnerables ante la bronquiolitis a partir de este mes de octubre y que se puedan evitar ingresos hospitalarios y daños que pueden ser evitables. Según la Conselleria de Sanidad, solo el año pasado hubo 1.700 niños que tuvieron que ingresar. Es el primer año que la Comisión de Salud Pública ha aconsejado inmunizar de VRS a todos los niños de hasta seis meses con un anticuerpo monoclonal y no solo a los de riesgo como se venía haciendo hasta ahora. En la C. Valenciana esto supondrá pasar de proteger a unos 1.000 bebés a hacerlo con 36.000. La fecha marcada en el calendario es el próximo 1 de octubre y los centros de salud y hospitales valencianos ya han recibido las instrucciones para esta primera campaña. Los de riesgo y los más pequeños, primero Así, según el documento difundido esta semana por la Conselleria de Sanidad, y al que ha tenido acceso este diario, los centros de salud empezarán a dar citas a partir del próximo lunes 2 de octubre y tendrán un orden marcado. Los primeros en recibir la vacuna serán los niños de menos de 2 años que son de riesgo (que hayan nacido prematuros, con inmunodepresión severa, que tengan problemas de corazón, broncopulmonares o enfermedades congénitas, síndrome de Down...). Todos tendrán que recibir el pinchazo antes de octubre. Para los bebés sanos se va a llamar a todos los nacidos desde el 1 de abril de este año, es decir hasta los bebés que tengan 6 meses el próximo 1 de octubre, pero también con un orden de priorización. Primero irán los más pequeñitos "considerando que el riesgo es más alto cuanto menor es el niño", apuntan desde la conselleria. Las UCI pediátricas están al límite al dispararse las bronquiolitis Los recién nacidos, en las maternidades Los que nazcan a partir de ese domingo 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2024 podrán inmunizarse antes de dejar el hospital, mejor si es en su primer o segundo día de vida porque, cuanto más pequeños, más grave puede ser la infección. El objetivo es tener cuanto antes cubiertos a los lactantes que son los que más acusan un episodio de bronquiolitis, a ser posible en el mismo mes de octubre porque en años anteriores el pico de la enfermedad ha llegado en noviembre o principios de diciembre como pasó el año pasado. Una terapia con anticuerpos El fármaco que recibirán los niños no es una vacuna como tal sino una terapia con anticuerpos: el nirsevimab. Es decir, los niños no reciben una parte del virus o el virus atenuado como en una vacuna para que el cuerpo lo reconozca y genere sus propios anticuerpos sino que, en este pinchazo, se administra directamente los anticuerpos que deben combatir al virus. "No es algo nuevo, porque los niños de riesgo llevan recibiendo terapia de anticuerpos desde 1998 pero sí es un fármaco más barato, con una eficacia más alta y con una protección más duradera", explica la pediatra valenciana e investigadora en vacunas en la Fundación Fisabio, María Garcés-Sánchez. "Puede cambiar el escenario de la bronquiolitis" Los profesionales tienen la esperanza de que esta inmunización suponga un antes y un después "un cambio de escenario" porque, hasta ahora, la bronquiolitis "no ha tenido nunca un tratamiento específico que funcionara", apunta, y ahora con esta terapia, hay posibilidad de prevenirla. De la misma opinión es el presidente de la Asociación Española de Pediatría, el valenciano Luis Blesa. "Las perspectivas son muy buenas. Tenemos muchas esperanzas y esperamos que la campaña funcione porque supone un gran esfuerzo y puede evitar fallecimientos y problemas en los niños", explica. Las claves de la campaña de inmunización ¿Qué es el VRS?

Es un virus respiratorio que pasan el 90 % de niños menores de dos años y está detrás del 80 % de casos de bronquiolitis, una enfermedad que ataca a los pulmones y dificulta a los niños respirar. Cuanto más pequeños, más grave puede ser. El año pasado generó 1.700 hospitalizaciones de niños, en su mayoría, sanos.

Terapia con anticuerpos

El fármaco que recibirán los niños no es una vacuna como tal sino una terapia con anticuerpos monoclonales: el nirsevimab. Es decir, los niños no reciben una parte del virus o el virus atenuado como en una vacuna para que el cuerpo lo reconozca y genere sus propios anticuerpos sino que, en este pinchazo, se administra directamente los anticuerpos que deben combatir al virus. Desde 1998, se utilizaba esta terapia con los bebés de riesgo de hasta dos años, este año es el primero que se amplía a todos los bebés de hasta 6 meses, 36.000 en total en la C. Valenciana.

¿Quiénes se inmunizarán?

En la campaña se ha incluido a los niños de menos de 2 años que sean de riesgo (prematuros, con inmunodepresión severa, con problemas de corazón, broncopulmonares o enfermedades congénitas, síndrome de Down..) y que en la C.Valenciana son cerca de un millar, pero también a los niños de hasta 6 meses. Los nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023 recibirán el pinchazo en su centro de salud por orden de más pequeños a más mayores. Los nacidos desde octubre al 31 de marzo de 2024 recibirán el pinchazo nada más nacer, a las 48 horas como tarde, porque tienen más riesgo.

¿Cuándo se empieza?

En los hospitales se comenzará el mismo 1 de octubre con los nacidos ese día. En los centros de salud, los pediatras tienen orden de empezar a dar citas a partir del lunes 2 de octubre pero con la intención de que los bebés de riesgo y los más pequeños queden protegidos ese mismo mes ante la previsión de que los contagios lleguen en noviembre.