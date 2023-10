"La nueva normativa estatal desprotege a los animales"

Un retroceso en el bienestar de los animales. Eso es lo que va a suponer la aplicación de la nueva ley de Bienestar Animal, según Eduardo Olmedo, fiscal de Medio Ambiente de València especializado en la tutela de los derechos de los animales. El representante del Ministerio Público considera que dicha ley supone una «regresión legislativa que desprotege a los animales», y no tiene dudas en afirmar que pese a las deficiencias mejorables de la ley anterior, se quedaría con ella y no con la nueva redacción legislativa, que da pasos atrás y no solventa los viejos problemas.

«La nueva ley presenta lagunas y problemas técnicos muy graves», aseguraba Olmedo antes del coloquio sobre la Ley de Bienestar Animal celebrado ayer en el Casino de Agricultura bajo el título ‘¿Avances o retrocesos tras las reformas?’ Los problemas se deben a que no se han atendido a las enmiendas presentadas por técnicos juristas y organizaciones de los derechos de los animales. Además, la nueva ley supone una colisión frontal con las leyes de las distintas comunidades autonómicas en la materia y en su redacción hay cuestiones que permiten una variada interpretación que puede ser perjudicial precisamente para los derechos de los animales, como el decomiso de los mismos o los derechos de los perros de caza (que ya estaban afianzados). Hay dos aspectos que la nueva ley no contempla en su opinión, ya que sigue sin perseguir la zoofilia como delito con los animales como víctimas y tampoco se ha avanzado en el maltrato que contemple las lesiones psicológicas del animal.En el coloquio, moderado por Amparo Requena, presidenta de Avada y vicepresidenta de la Sección de Derecho Animal del ICAV, participaron también el magistrado Fernando de Rosa y la abogada especialista en derecho animal Ana Cal.