He tenido la suerte de cotutorizar, junto a Xavier Corrales y a Eider Andonegi, del Marine Research División (AZTI), el TFM de Rapha Yeregui Osa, en el Máster Universitario de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante titulado “Evaluando el impacto del cambio climático y su incertidumbre asociada en el ecosistema marino del Golfo de Vizcaya.” Una de las mejores cosas de este Máster es la internacionalidad y la multidisciplinariedad, no sólo entre el profesorado, sino, sobre todo, en el alumnado. Ello permite a los alumnos conocer realidades muy diversas y desde diversos puntos de vista científicos, pero también hace que los profesores salgamos de la zona de confort y veamos cómo trabajan otros. Tengo que decir que he aprendido como geógrafo mucho de este trabajo con una orientación clara en las Ciencias del Mar y que, básicamente, han codirigido mis dos compañeros. El autor incide en las consecuencias en el hábitat marino del Golfo de Vizcaya de las proyecciones del cambio climático. Lo más interesante es que lo hace buscando el impacto económico que ello puede suponer en la actividad pesquera y en cómo debemos adaptar esta actividad a esos escenarios de futuro. Algunas especies, la anchoa, parece que pueden aumentar, pero muchas otras ir a menos. En cualquier caso se abre un interesante campo de trabajo en el campo de los riesgos naturales, concretamente sobre el medio marino, tanto desde el punto de vista ecológico como económico.