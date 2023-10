La Federació de Serveis Públics de UGT ha convocado para el próximo jueves, 19 de octubre, una concentración a las puertas de la sede de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado en noviembre de 2022 con el anterior Gobierno para lograr la equiparación salarial del personal de los servicios sociales con las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos.

Este pacto, que UGT considera "histórico" y que contó con el aval de los agentes sociales y económicos, se plasmó en acuerdos interprofesionales producto de la negociación colectiva y que fueron publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Al respecto, el sindicato recuerda que la existencia de tablas salariales publicadas con rango de convenio colectivo sectorial para el periodo 2023-2026 "compromete a la Administración Pública a asumir la financiación de las mismas en el ámbito de la contratación pública y la acción concertada en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente".

Pese a ello, afirma que el nuevo Ejecutivo "no solo no ha llevado a cabo todavía la revisión de los módulos económicos de la acción concertada para el año 2023 (iniciada por el anterior gobierno con el objeto de financiar los incrementos salariales publicados), sino que los agentes sociales y económicos del sector no tienen constancia de la voluntad de hacerlo durante este año o en los sucesivos ejercicios".

Del mismo modo, UGT afirma que tampoco tiene información sobre en qué fase se encuentra la renovación de los contratos públicos caducados y de si existe voluntad política de que estos se doten de presupuesto suficiente para acometer los incrementos salariales en cumplimiento de la norma legal o si se va a incluir la subida salarial en los resarcimientos a las entidades gestoras por enriquecimiento injusto de la administración, tal y como sí hizo el anterior ejecutivo en el ejercicio 2021.

Ante esta situación de "incertidumbre", UGT Serveis Públics hace un llamamiento a todas las personas trabajadoras de los sectores de atención a la Infancia y Adolescencia, la Inclusión Social, la Discapacidad y, la atención a las Personas mayores --los cuatro sectores afectados por el acuerdo-- para concentrarse el próximo jueves 19 de octubre, de 11 a 13 horas, frente a las oficinas de la Conselleria de Servicios Sociales ubicadas en la Torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.