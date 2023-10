"Los médicos de Atención Primaria estamos aburridos de promesas. La Primaria es la columna vertebral de nuestro sistema, si se hunde nos hundiremos todos". Es el grito de "Basta ya" que ha lanzado esta mañana el presidente de la sociedad española de médicos de Atención Primaria, Semergen, José Polo en la presentación del 45 congreso nacional que la entidad celebra de aquí al sábado en València, el mayor congreso médico de todo el país con la participación de más de 5.000 profesionales de Familia y que se espera deje un impacto económico en la ciudad de 10 millones de euros.

Para Polo, que ha presentado el evento junto a la presidenta autonómica y responsable del comité organizador, Inmaculada Cervera, el congreso es una oportunidad para reclamar esa esperada transformación del sistema sanitario público que ponga en valor la Atención Primaria, que sigue siendo la puerta de entrada de los pacientes. El congreso será así "el grito de 5.000 médicos de 'basta ya'. No más promesas y más realidades" después de estos meses de "ruido electoral".

Sin médicos para las futuras jubilaciones

Polo ha recordado la "carencia de médicos" que hay para gestionar la demanda asistencial y ha enumerado varias de las reivindicaciones que el colectivo lleva años haciendo: desde mayor inversión para la Atención Primaria, a menor carga burocrática en las agendas o más presencia de la especialidad en el grado de Medicina "para que los médicos jóvenes se queden". "Tenemos que potenciar el relevo generacional. El 32 % de los profesionales tiene más de 60 años. Creemos muy importante además aumentar la capacidad resolutiva del médico de familia. Y todo aumentando el presupuesto. La media es de un 14 %, pero hay comunidades con un 11 % y la que más invierte un 17 %. Llevamos años reclamando que la inversión sea un 25%", ha explicado Polo.

Junto a ello, el potenciar la especialidad en los estudios de Medicina. "Si no se ha probado, no se puede elegir", han asegurado apuntando a que este es uno de los motivos por los que Medicina de Familia es la especialidad que el año pasado dejó plazas sin cubrir en el MIR. "Nunca ha habido más estudiantes de Medicina como ahora", ha dicho Polo, "pero si en ese periodo no existe posibilidad de que aprendan Familia, es complicado que luego la elijan y de plazas MIR, se están aumentando pero tristemente no han sido cubiertas. Que se haga un análisis. Hay que estudiar cómo solucionarlo", ha añadido.

Semergen celebra su 50 aniversario

Polo y Cervera han destacado también esta mañana que el congreso que arranca esta tarde (con la presencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez y la alcaldesa de València, M. José Catalá) es el mayor evento médico científico de España ya que congrega a 5.000 profesionales, la mitad mujeres, y 500 ponentes en 163 actividades. Además, Semergen aprovechará este congreso para celebrar su medio siglo de vida. De hecho el lema será "Semergen, contigo 50 años más". "Es un placer estar en Valencia porque el origen de la sociedad fue en esta comunidad", ha apuntado Polo. Semergen nació oficialmente en 1973 en Castelló tras el germen promovido por un grupo de médicos rurales de la provincia.

"Los médicos de Familia van a tener un foro donde formarse y crecer profesionalmente y, por otra parte, el congreso será de celebración, un reconocimiento a todos los médicos de Familia, a lo que hicieron en pandemia y un nuevo empuje en sus consultas". Entre los seminarios, el congreso abordará cuestiones como la formación de los médicos de Primaria en técnicas de ecografía, en uso de nuevas tecnologías o en técnicas de emergencias pero también se abordarán protocolos desarrollados junto al ministerio de detección precoz de violencia de género en consulta o de problemas de salud mental.