Dos exconsellers de Sanidad apuntan a Rambla como el introductor de la Gürtel en la conselleria

Las defensas de los dos exconsellers y un subsecretario de Sanidad juzgados en el último juicio de la trama Gürtel, Manuel Cervera y Luis Rosado, apuntaron al antecesor de ambos titulares, Vicente Rambla, como el introductor de la trama Gürtel en la Conselleria de Sanidad.

A Rambla apunta el exgerente de Orange Market, Álvaro Pérez, en su confesión ante la Fiscalía Anticorrupción, como recordaron las defensas de ambos exconsellers. «Álvaro Pérez dice que tiene una relacion estrecha y familiar con Vicente Rambla, que fue conseller de Sanidad hasta 2006, que fue sustituido por [Rafael] Blasco y después entró [Manuel] Cervera», recordó el letrado de Cervera, el abogado José María Gómez Magaña. «Rambla también era quien presidía la Sociedad gestora para la imagen estratégica y promocional de la Comunitat Valenciana», a cuya gerente Arantxa Vallés, se juzga por haber adjudicado la organización del acto de apertura de la Volvo Ocean Race de 2008.

La alusión a Vicente Rambla de las defensas de los exconsellers tiene su miga ya que el exconseller y exvicepresidente del Consell fue juzgado y absuelto en la pieza de la trama Gürtel del delito electoral en 2007 y 2008 en el que hubo 18 condenas y dos absoluciones. Una de ellas fue la de Rambla porque la Audiencia Nacional consideró que no existían suficientes pruebas para desmontar la presunción de su inocencia. Aunque el fallo señaló que el exvicepresidente del Consell, e inspector de Hacienda de profesión, fue «el ciego voluntario» que miró a otro lado porque «omitió un actuar más que ético».

«Las empresas de Pérez ya trabajaban de antes en la Conselleria de Sanidad. No es Cervera quien los trae. Alfonso Bataller ya lo conocía, ya había validado facturas delos premios salud y sociedad», apuntó el abogado que defiende a Manuel Cervera y Arantxa Vallés. De ambos dijo que eran técnicos «no políticos» y que «ningún auxilio judicial ha identificado al señor Cervera y la señora Vallés» como auspiciadores de los contratos con Orange Market (el vídeo del Hospital Clínico en el caso de Cervera y la apertura de la Volvo, en el de Vallés).

El abogado de Luis Rosado defendió que «su nombre sólo aparece en una factura, pero en ningún correo, ni mail, ni whatsapp [aunque no existió hasta 2009] pero ni influyó, ni impuso». El abogado del responsable de los contratos, el subsecretario de Sanidad Rafael Peset, defendió que «no existió concierto, ni apariencia de legalidad para encubrir contratos previamente concedidos y no existió fraccionamiento en los contratos menores». Las defensas de otros cuatro acusados en los contratos de Sanidad y en el Sepiva también pidieron la libre absolución por "falta de pruebas".