Nadia, como otros vecinos de Montecorona de Ador, ha pasado gran parte del fin de semana observando su casa desde la otra parte de la CV685. Ayer por la tarde, por fin, la Guardia Civil le permitió cruzar la carretera y adentrarse con el coche en la urbanización que tuvo que abandonar el jueves por la tarde cuando las llamas del incendio de Montitxelvo se acercaron peligrosamente hasta su hogar. «Parece que todo está bien y hemos tenido suerte. Ni siquiera huele a humo ni nada porque habíamos dejado las ventanas y las persianas bien cerradas», explicaba a Levante-EMV justo minutos después de entrar de nuevo en casa.

Nadia se sentía aliviada por no tener que pasar otra noche -la cuarta- alojada en una vivienda que no era la suya. Y también estaba aliviada porque, pese a que el jueves tuvo que salir corriendo casi con lo puesto por la amenaza del fuego, parecía que éste no había dañado finalmente el edificio. «De todas maneras, como ahora ya es de noche, no podremos confirmarlo. Mañana, cuando se haga de día, podremos ver si ha habido daños».

En esta urbanización, tal como pudo comprobar la alcaldesa Manuela Faus, solo dos viviendas han resultado gravemente afectadas por el fuego, especialmente la de un matrimonio británico en cuya parcela solo se han salvado la piscina y el paellero.

«Es una pareja que durante mucho tiempo venían aquí a temporadas pero que hace poco decidieron vender todo lo que tenían en su país y quedarse aquí definitivamente», lamentaba ayer la regidora.

Aun así, Faus resaltaba que los daños en las zonas urbanas de Ador «han sido pocos para lo que podía haber sido» y se felicitaba por el regreso de todos los vecinos a sus casas. «Se ha superado la parte más complicada», afirmaba. La noche del jueves y el viernes fueron terribles y el sábado e incluso hoy (domingo) ha habido algún momento de preocupación porque parecía que el fuego podía revivir en algunos puntos. Pero por fin la gente ha podido volver a sus casas y ahora queda comprobar y cuantificar los daños».