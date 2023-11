El expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reaccionado a la gran concentración de esta mañana en las tres capitales de la Comunitat Valenciana contra el pacto firmado por el PSOE y Junts per Catalunya donde se prevé una ley de amnistía para los condenados por el 'procés'. Para el socialista, "el PP debe aceptar que esta semana Pedro Sánchez será presidente del Gobierno porque tiene la mayoría parlamentaria y democrática de la cámara".

Puig apela al sentido de la responsabilidad del PP y pide que asuman el resultado electoral de las urnas, que pese a que dieron más votos al PP, no ha podido pactar un gobierno con ninguno de los partidos con representación en la cámara, lo que sí ha logrado el PSOE de Pedro Sánchez con los grupos nacionalistas en el Congreso. "Lo que no es posible es que, cuando se pierde, se fomente esa actitud de odio", señala Puig, ante la crispación generada en la última semana con las concentraciones diarias en las sedes socialistas de España.

"A partir de esta semana surge un gobierno de esperanza y hay que frenar el odio", explica, y recuerda que esta semana "se ha puesto en la diana a militantes del PSOE en las comarcas valencianas con fotos suyas", como ha sucedido también con la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, "cuya foto ha sido utilizada en una algarada fascista, y eso es a lo que no puede darle cobertura el PP; puede protestar contra las instituciones, pero no puede fomenar el odio porque eso no se admite en democracia", ha dicho.

Para el expresidente, la visita de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, a València la semana pasada es otra muestra del odio germinado en las últimas semanas. "Vino a insultarnos, y hoy nos insultan en las calles; pido serenidad". Además, considera que la participación del presidente de la Generalitat Carlos Mazón en estas concentraciones y en estos últimos actos de protesta suponen "otro insulto a la mitad de la población".

Asumir el resultado de las Corts

"A nosotros nos parece terrible que la extrema derecha de Vox esté gobernando en la Comunitat Valenciana con el PP, pero jamás montamos concentraciones", ha dicho, reconociendo que "nos parece terrible pero asumimos el resultado de lo que dijeron las Corts Valencianes". "Pedimos que hagan lo mismo, que respeten la democracia cuando pierden", ha zanjado.