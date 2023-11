Una nueva manifestación ha sido convocada en València por más de un centenar de asociaciones para denunciar el “genocidio” que Israel está cometiendo en Gaza. Miles de personas, palestinas y gazatíes pero también valencianos y valencianas, han llegado a las 12 del medio día a la Estación del Norte para pedir que cese la violencia. Entre ellas se encontraba Taghreed Alsayed, que llegó hace tres días en uno de los aviones que el Gobierno ha fletado desde El Cairo para sacar a los españoles de la Franja de Gaza.

“Nos levantábamos cada día esperando al muerte”, dice Alsayed, casada con un gazatí con nacionalidad española, lo que le ha permitido volver. “No quería marcharme, allí se han quedado mis padres y mis hermanos, pero ellos me animaron a que me fuera o moriríamos todos allí”, ha dicho. “Dios está con nosotros y espero que estas protestas ayuden a solucionar la situación”, ha dicho Alsayed.

Esta es la sexta manifestación convocada por la Comunidad Palestina en València, BDS País Valencià y la Fundación CAPP. Ha transcurrido sin incidentes y con un alto nivel de participación, clave para hacerse oír. "Vamos a seguir en la calle, no vamos a parar hasta que Israel pare, con nuestra voz podemos apretar al Gobierno para que haga algo, ha dicho Adel Yusef, presidente de la Comunidad Palestina en València.

"Cada día mueren 600 personas y ya son 18.000 desde que empezó la masacre, pero no son número, son personas como nosotros que tenían sueñoa, familia, un amor, su historia", ha defendido, y cree que desde que empezara el conflicto armado hasta hoy, "la opinión pública ha visto que lo de Israel no era defenderse, sino matar".

Yusef se ha felicitado de poder contar con tantas asociaciones apoyando esta manifestación común, "porque nadie puede ver lo que pasa y quedarse callado, los niños que mueren tienen madres y padres", ha defendido.

Mientras, Laura Pérez Sanjuan, activista de BDS País Valencià, ha pedido dar contexto a lo que está sucediendo, "que se alarga desde hace más de 75 años, es un genocidio". "Las sociedades civiles no podemos quedarnos calladas, tenemos que defender al pueblo palestino y por ello pedimos el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel", ha dicho.